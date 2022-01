Delhi: les bureaux privés ont reçu l’ordre de passer au travail à domicile au milieu de la flambée de Covid

Une ordonnance émise par la Delhi Disaster Management Authority a également ordonné la fermeture de restaurants et de bars dans la ville.

Le gouvernement de Delhi a ordonné mardi la fermeture de tous les bureaux privés, à l’exception de ceux des catégories exemptées, dans un contexte d’augmentation du nombre de cas de COVID-19. Les bureaux privés, qui fonctionnaient jusqu’à présent avec 50 pour cent de la main-d’œuvre, ont été invités à suivre la pratique du travail à domicile.

Une ordonnance émise par la Delhi Disaster Management Authority a également ordonné la fermeture de restaurants et de bars dans la ville. Cependant, les restaurants ont été autorisés à livrer à domicile et à emporter des produits alimentaires. Les bureaux du gouvernement de la ville travaillent également actuellement avec une participation de 50 pour cent.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.