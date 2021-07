Delhi : les complexes DDA vont bientôt ouvrir des piscines au public

in

Complexe sportif de Yamuna (Photo : IE/Praveen Khanna)

ADD : Les piscines seront ouvertes par la Delhi Development Authority après deux semaines, car elle est actuellement occupée par les exercices de nettoyage, a déclaré un haut responsable. Une quinzaine de complexes sportifs ainsi que 39 centres de fitness et deux terrains de golf ont été rouverts récemment par l’autorité, qui sont restés fermés pendant deux mois consécutifs en raison de la deuxième vague de covid-19. Les piscines, cependant, sont restées fermées en grande partie depuis le début de la pandémie de COVID en mars 2020.

DDA possède un nombre total de quinze piscines à Saket, Vasant Kunj, Dwarka, Rohini, Akshardham, Chilla et Siri Fort. Le responsable a en outre déclaré que toutes les piscines des complexes deviendront opérationnelles au cours de l’été et devraient rester ouvertes jusqu’en septembre, à l’exception de celles de Siri Fort et des complexes sportifs de Yamuna et CWG qui fonctionneront jusqu’en novembre.

Ces complexes sportifs sont, bien que basés sur l’adhésion, les non-membres peuvent également utiliser les services après avoir payé les frais prescrits. Etudiants, seniors, écoles, fédérations et associations sportives peuvent également bénéficier de tarifs préférentiels. La piscine du village des Jeux du Commonwealth, l’un des plus grands complexes, ne sera pas fonctionnelle pour le moment car elle est actuellement utilisée par le gouvernement comme centre de soins COVID pour les patients. Il en va de même pour le complexe sportif Hari Nagar qui ne sera pas fonctionnel en raison de problèmes d’eau.

Plus de 50 000 membres et 30 000 personnes utilisent les installations sportives de DDA sur une base mensuelle, révèle les données. Et environ 165 programmes de coaching sont gérés par l’agence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.