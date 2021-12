Delhi : les lieux religieux de la capitale nationale resteront ouverts à Noël, le réveillon du Nouvel An pour les célébrations et les prières, selon la DDMA

La DDMA, qui élabore les politiques de gestion du COVID-19 pour la capitale, a déclaré qu’aucune autorisation distincte n’était requise pour ces activités.

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a précisé jeudi que les lieux religieux resteront ouverts à Noël et au Nouvel An pour les célébrations et les prières, sous réserve du strict respect du comportement approprié au COVID-19.

« Diverses communications sont reçues pour demander des éclaircissements sur le statut de l’autorisation de célébrer le festival de Noël et le réveillon du Nouvel An sur le territoire de Delhi au vu de l’ordonnance DDMA ainsi que des instructions émises (mercredi) », a déclaré l’autorité dans un ordre.

« Sur cette question, il est de préciser que conformément à l’ordre DDMA no. 492 du 15 décembre, tous les lieux religieux (temples, mosquées, églises, gurdwaras, etc.) Comportement approprié au COVID-19, a-t-il déclaré. La DDMA, qui élabore les politiques de gestion du COVID-19 pour la capitale, a déclaré qu’aucune autorisation distincte n’était requise pour ces activités.

Au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus et de la menace de la nouvelle variante préoccupante, Omicron, la DDMA avait ordonné mercredi aux magistrats de district de garantir qu’aucun rassemblement de Noël et du Nouvel An n’ait lieu dans la capitale nationale. Cependant, les restaurants et les bars continueront de fonctionner avec jusqu’à 50 % de la capacité d’accueil. Les rassemblements liés au mariage sont autorisés avec un maximum de 200 personnes présentes.

La DDMA a également demandé aux magistrats de district (DM) d’identifier les zones potentielles de super-épandeur de COVID-19 avant Noël et le Nouvel An.

« Tous les rassemblements sociaux/politiques/culturels/religieux/festifs sont interdits dans tout le NCT de Delhi… Tous les magistrats du district et les DCP doivent veiller à ce qu’aucun événement culturel/rassemblement/congrégation n’ait lieu pour célébrer Noël ou le Nouvel An dans le NCT de Delhi » l’ordre DDMA indiquait

Mercredi, la capitale nationale a enregistré 125 cas, le plus élevé depuis le 22 juin, lorsqu’elle avait signalé 134 cas d’infection. Les magistrats de district et les commissaires adjoints de la police ont également reçu pour instruction de renforcer les mécanismes d’application pour garantir que les gens respectent les normes de distanciation sociale et portent des masques.

Selon le ministère de la Santé de l’Union, Delhi a enregistré jusqu’à présent 64 cas d’Omicron, dont 23 ont été libérés.

Selon les responsables, la plupart des patients Omicron sont entièrement vaccinés et présentent des symptômes bénins.

