Delhi: Les personnes sans antécédents de voyage Omicron infectés, cela signifie qu’il se propage dans la communauté, déclare Satyendar Jain

Omicron se propage progressivement dans la communauté et la nouvelle variante préoccupante à propagation rapide représentait 46% des derniers échantillons de Covid analysés dans la capitale nationale jusqu’à présent, a déclaré jeudi le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain. Il a déclaré que des restrictions strictes ont été mises en place dans le cadre du plan d’action de réponse graduée pour COVID-19 afin de contrôler la propagation de l’infection et que la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) décidera de mettre en œuvre davantage de restrictions.

« Le dernier rapport de séquençage du génome a montré que 46% des échantillons contiennent de l’Omicron. Ces personnes incluent celles qui n’ont pas d’antécédents de voyage. Cela signifie qu’Omicron est maintenant à Delhi », a déclaré Jain. « En effet, la variante se répand progressivement dans la communauté », a déclaré le ministre. Il a également déclaré que sur les 200 cas de coronavirus dans les hôpitaux de Delhi, seuls 102 appartiennent à la ville.

Parmi les patients Covid hospitalisés à Delhi, 115 ne présentent aucun symptôme et ont été hospitalisés par mesure de précaution, a déclaré Jain.

Le ministre de la Santé de Delhi avait déclaré mercredi que de nombreux voyageurs internationaux testés négatifs à l’aéroport se sont révélés positifs au Covid après quelques jours. Pendant cette période, ils infectent les membres de leur famille, a-t-il déclaré.

La DDMA avait décidé mercredi que les restrictions liées à Covid imposées à Delhi dans le cadre de «l’alerte jaune» se poursuivraient pour le moment et les autorités surveilleront la situation pendant un certain temps avant de décider de nouvelles restrictions.

Mercredi, il avait déclaré une «alerte jaune» dans le cadre du plan d’action de réponse graduée dans la ville au milieu d’un pic de cas de coronavirus suite à l’émergence de la variante Omicron.

L’« alerte jaune » implique des restrictions telles que le couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles et des collèges, l’ouverture de magasins vendant des articles non essentiels sur une base impair-pair et une réduction de moitié du nombre de places assises dans les métros et les bus, entre autres.

