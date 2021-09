Delhi-Meerut Expressway et RRTS : un coup de pouce pour le marché immobilier de la NCR et de Meerut

Pour les professionnels, se rendre chaque jour de Meerut à Delhi était un gros problème, mais avec le développement de la Delhi Meerut Expressway, le temps a été considérablement réduit.

Le développement de l’autoroute Delhi-Meerut a transformé les rêves des agents immobiliers et des navetteurs en réalité. Cela aidera Meerut à devenir le prochain centre immobilier. L’impact le plus important est observé sur la NH 58, qui a été assiégée par des problèmes accrus d’embouteillages et des niveaux croissants de pollution. Désormais, le trafic deviendra plus fluide et les propriétés immobilières deviendront plus accessibles. Le projet DME améliorera l’infrastructure routière et, par conséquent, stimulera les investissements des entreprises de la région de Meerut et de la RCN.

Le prochain métro de Meerut et le système de transport ferroviaire rapide Delhi Meerut augmenteront la connectivité avec le DME et permettront à Meerut de se connecter localement ainsi qu’avec la NCR. Le métro de Meerut aura 2 phases. La phase I est intégrée au RRTS Delhi-Meerut et fournit une connectivité nord-sud, tandis que la phase II sera autonome et fournira une connectivité est-ouest. Ces projets d’infrastructure auront également un impact positif sur les prix de l’immobilier existant dans les secteurs du logement et du commerce.

Un boom majeur est prévu dans le secteur immobilier de Meerut bientôt. Pour les professionnels, se rendre chaque jour de Meerut à Delhi était un gros problème, mais avec le développement de la Delhi Meerut Expressway, le temps a été considérablement réduit de 2,5 heures à 45 minutes. Il sera réduit à moins d’une heure une fois que le RRTS sera prêt. En fait, ce sera comme voyager à Delhi depuis Gurugram ou Greater Noida. Les experts immobiliers et les critiques de Delhi Meerut Expressway ont toujours déclaré que ce développement élèverait les diverses entreprises immobilières dans les zones liées à une nouvelle dimension. Le projet fera place à de meilleures infrastructures, ce qui augmentera la demande de logements.

Cette avancée dans l’infrastructure de Meerut offrira une expérience, une commodité et une sécurité de classe mondiale aux navetteurs, leur assurant un voyage fluide à moindre coût. Ces développements d’infra devraient donner un coup de fouet au paysage immobilier de la ville. L’autoroute et le RRTS fourniraient une liaison de connectivité beaucoup plus rapide et plus sûre avec la RCN de Delhi et devraient contribuer à stimuler les activités commerciales. Cela donnera une forte impulsion au secteur immobilier de la région.

Avec le lancement de l’autoroute Delhi-Meerut, la connectivité et le développement de la ville vont s’accélérer. Cela a progressivement accéléré la demande de propriétés, ainsi que la hausse des prix dans la région de Meerut. Une fois le RRTS opérationnel, la demande augmentera sûrement.

L’autoroute Delhi-Meerut a été construite en quatre phases distinctes. Les navetteurs voyageant de Delhi à Meerut sur le DME découvriront Smart Expressway avec des installations de haute technologie telles que la technologie de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) avec des caméras à grande vitesse à utiliser pour percevoir les péages, des systèmes d’appel d’urgence pour la sécurité des passagers, FASTag système de péage à écoulement libre à plusieurs voies, balayeuse mécanique, ambulance, fourgon de remorquage et fourgon de patrouille routière sur les quatre phases. À l’avenir, les navetteurs de l’autoroute Delhi-Meerut pourront également se connecter au projet proposé d’autoroute Ganga, qui reliera Meerut à Prayagraj.

(Par Ashish Sarin, PDG, Alpha Corp)

