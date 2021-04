Delhi-Meerut RRTS: caractéristiques écologiques du premier système régional de transport en commun rapide de l’Inde

Le RRTS aidera à minimiser les problèmes de consommation d’énergie, de congestion sévère et de pollution dangereuse.

Le système régional de transport en commun rapide Delhi-Meerut est en passe de devenir le premier corridor RRTS du pays. Le RRTS est un système de transport en commun régional à grande vitesse basé sur le rail, qui fonctionne à haute fréquence, reliant les grandes villes métropolitaines, les villes ainsi que les nœuds urbains de la région de la capitale nationale (RCN). Ce système de transport en commun vise à autonomiser le public par l’accès, à résoudre les problèmes d’exclusion économique et sociale. Il vise également un développement économique équilibré et durable de la région. En outre, le RRTS aidera à minimiser les problèmes de consommation d’énergie, de congestion sévère et de pollution dangereuse. Voici quelques caractéristiques pour savoir comment le Delhi-Meerut RRTS deviendra un mode de transport vert:

La mise en œuvre des corridors RRTS en Inde fait partie intégrante d’une stratégie plus large visant à résoudre les problèmes de pollution et de congestion et fait partie du « Plan d’action global » pour le contrôle de la pollution atmosphérique à Delhi et dans la RCN ainsi que de la recommandation du comité de haute puissance sur la décongestion du trafic dans la capitale nationale. Le RRTS proposé vise à minimiser la pollution et les émissions de gaz à effet de serre dans la RCN conformément aux normes internationales. Le RRTS, propulsé par traction électrique, servira de mode de transport vert. Sur le corridor RRTS Delhi-Ghaziabad-Meerut de 82 km de long, l’achalandage quotidien estimé est de 8 lakhs et 40% des besoins énergétiques totaux du corridor Delhi-Meerut RRTS devraient être achetés ou générés à partir d’énergies renouvelables. Toutes les stations surélevées ainsi que les dépôts seront équipés de panneaux solaires et d’un système de comptage net avec alimentation en réseau. On dit que cette stratégie aide à atteindre le concept d’énergie nette zéro. Le RRTS aura une consommation de carburant de 1/5 par rapport aux véhicules routiers en raison de la réduction du frottement grâce au contact de roulement acier sur acier. Le corridor RRTS est majoritairement surélevé, soit près de 71 kilomètres, occupant seulement 3 mètres d’espace routier, tandis que les 11 kilomètres restants sont souterrains.Avec la mise en œuvre du corridor RRTS Delhi-Meerut, on estime que la part de l’utilisation des transports publics le long le couloir passera de 37% à 63%. En outre, le système entraînera une réduction de 60 à 70% du trajet. Le RRTS, une fois opérationnel, prendra plus d’un lakh de véhicules privés sur la route. Avec moins de véhicules et une décongestion résiduelle du trafic sur les routes de la zone d’influence, le RRTS entraînera une réduction de la pollution de l’air.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.