Delhi-Meerut RRTS pour passer au sans contact ; disposer d’un système de perception automatique des tarifs, de tickets à code QR pour les navetteurs

Avec le système AFC, la voie d’entrée et de sortie sans contact sera transparente, confortable, facile et rapide.

Le corridor RRTS Delhi-Meerut, le premier système régional de transport en commun rapide du pays, disposera d’un système de perception automatique des tarifs (AFC) ainsi que de billets à code QR pour les passagers. La National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) a récemment déclaré qu’elle avait lancé un appel d’offres en vertu des directives « Make In India » du gouvernement Modi pour l’achat du système AFC. Avec le système AFC, la voie d’entrée et de sortie sans contact sera transparente, confortable, facile et rapide. Les passagers auront également la possibilité d’utiliser des billets à code QR qui peuvent être générés numériquement sur un site Web ou une application mobile du NCRTC. Le système sera similaire au système de jetons du métro de Delhi, où les navetteurs pour un seul trajet entre deux stations, pourront acheter des billets QR papier aux distributeurs automatiques de billets, selon un rapport de la PTI.

Le corridor RRTS Delhi-Meerut autorisera également les « cartes sans contact EMV (Europay, Mastercard, Visa) Open Loop » basées sur les normes de paiement NCMC. Les passagers RRTS pourront utiliser n’importe quelle carte NCMC émise par n’importe quel réseau de métro, autorité de transport ou institution financière en Inde. Selon le NCRTC, l’offre pour le système AFC est basée sur le modèle d’annuité hybride. Dans le cadre du HAM, tout d’abord, l’intégrateur de système sera identifié pour les activités d’installation et une institution financière sera ensuite sélectionnée pour l’émission ainsi que pour l’acquisition des services. La société a déclaré que dans d’autres systèmes de métro où l’approvisionnement a été effectué via un modèle de partenariat public-privé (PPP), un consortium d’intégrateurs de systèmes ainsi qu’une institution financière ont été utilisés pour effectuer les travaux d’installation du système AFC et d’émission de cartes.

De plus, deux niveaux de validation des médias AFC seront mis en œuvre par le NCRTC, l’un au niveau du hall et l’autre au niveau de la plate-forme. Les portes AFC au niveau du quai permettent aux passagers d’accéder au salon exécutif pour embarquer dans l’autocar de classe affaires. Le 15 juin, le NCRTC avait annoncé que la société, dans le cadre de sa politique de gestion de l’énergie, utilisera de l’énergie propre pour le projet de corridor RRTS qui assurera une réduction des dépenses d’électricité ainsi que des émissions de CO2 considérablement moindres.

