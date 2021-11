Delhi met en place une unité de soins intensifs pour traiter les cas croissants de dengue, alerte à l’explosion de Zika à Kanpur

L’établissement de 15 lits avec soutien en soins intensifs sera disponible 24 heures sur 24 pour les patients atteints de maladies à transmission vectorielle. (Image représentative)

La South Delhi Municipal Corporation a mis en place un centre de traitement à l’hôpital de la colonie de Tilak Nagar pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques, en particulier la dengue.

L’établissement de 15 lits avec soutien en soins intensifs sera disponible 24 heures sur 24 pour les patients atteints de maladies à transmission vectorielle, a déclaré un haut responsable municipal.

L’arrangement a été fait après le récent pic de maladies à transmission vectorielle dans la ville. Delhi a signalé 1 537 cas en octobre. Il y a également eu six décès – le plus élevé depuis que 10 personnes sont mortes de la dengue en 2017.

Les patients suspectés de dengue ont reçu un traitement à l’hôpital de la colonie de Tilak Nagar jusqu’à vendredi. Les patients atteints de dengue qui sont admis dans l’établissement sont traités avec des fluides intraveineux et un traitement de soutien, a déclaré le responsable.

Lundi, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a examiné la situation de la dengue à Delhi et a demandé au secrétaire à la Santé de l’Union d’envoyer des équipes d’experts dans les États avec des cas actifs élevés. L’identification des points chauds, le traitement rapide et la nébulisation seront effectués pour vérifier la maladie, a déclaré le ministre après la réunion.

La semaine dernière, le gouvernement de Delhi a ordonné aux hôpitaux publics d’utiliser un tiers des lits Covid-19 réservés pour les patients atteints de dengue, de paludisme et de chikungunya.

Le gouvernement de la capitale nationale est également vigilant et attentif au virus Zika signalé dans le district de Kanpur dans l’Uttar Pradesh, a déclaré le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia.

Des milliers de personnes de l’Uttar Pradesh se rendent quotidiennement à Delhi, qui partage une frontière avec l’État.

Le nombre total de cas de Zika à Kanpur a atteint 79, dont neuf membres de l’armée de l’air indienne, hier après l’ajout de 13 nouveaux cas.

Kanpur a signalé son premier cas le 23 octobre après qu’un adjudant de l’Indian Air Force se soit révélé positif.

L’administration sanitaire locale a entrepris des programmes tels que la pulvérisation anti-larves pour contrôler la propagation du virus. Il recense également les patients fiévreux et dépiste les femmes enceintes et les personnes gravement malades.

