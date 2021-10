Delhi Metro Rail Corporation commence à former le premier groupe de personnel d’exploitation et de maintenance du métro de Dhaka

La formation du personnel du métro de Dhaka est assurée par le métro de Delhi dans sa prestigieuse académie de formation connue sous le nom de Delhi Metro Rail Academy (DMRA).

DMRC commence à former les fonctionnaires du métro de Dhaka ! La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), qui avait autrefois envoyé son premier groupe de fonctionnaires/personnel à Hong Kong pour une formation avant l’inauguration des services ferroviaires du métro de Delhi dans la capitale nationale en 2002, a maintenant atteint une étape historique en lançant le formation du premier groupe de responsables/personnels d’exploitation et de maintenance du réseau ferroviaire du métro de Dhaka. La formation du personnel du métro de Dhaka est assurée par le métro de Delhi dans sa prestigieuse académie de formation connue sous le nom de Delhi Metro Rail Academy (DMRA) qui est située au Shastri Park Depot à Delhi.

Selon un communiqué publié par le DMRC, la formation du premier groupe d’employés et de responsables du métro de Dhaka, composé d’un total de 19 opérations ainsi que de 17 responsables du matériel roulant, par des agents du métro de Delhi, a commencé à la Delhi Metro Rail Academy à partir de 14 octobre 2021. La formation du personnel du métro de Dhaka fait partie d’un accord signé entre DMRC et NKDM Association, un consortium d’entreprises étrangères et bangladaises chargée de la mise en œuvre du projet MRTS de Dhaka dans le pays voisin, le Bangladesh. En vertu de cet accord, pas moins de 163 fonctionnaires du réseau ferroviaire du métro de Dhaka suivront une formation à la DMRA.

La durée de la formation pour les cours variera de 24 jours à 156 jours selon les profils d’emploi des participants. Le DMRC a déclaré que le module de formation comprend des sessions interactives en classe, des simulateurs, des démonstrations, des formations pratiques en cours d’emploi, entre autres. Bientôt, le métro de Dhaka commencera son voyage en métro avec le lancement de sa première ligne connue sous le nom de « MRT Line-6 ​​» comprenant une distance de 20,1 kilomètres. Cette mission, selon Delhi Metro, renforcera encore l’image de la DMRA en tant qu’institution de formation de premier plan dans le domaine des MRTS, non seulement en Inde mais également à l’échelle internationale. Auparavant, des cours de courte durée étaient également dispensés par la DMRA pour le MRT Jakarta et le LRT Colombo.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.