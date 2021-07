Delhi-NCR obtient plus de maisons de luxe : 17% du total des unités de logement lancées au cours des 6 derniers mois sont de luxe

De 2018 à juin 2021, pas moins de 11 300 nouvelles unités de luxe ont été lancées dans l’ensemble de Delhi-RCN. (Image représentative)

Au milieu de la pandémie, les investissements dans l’immobilier résidentiel sont désormais considérés comme une tendance avec de plus en plus de personnes achetant des maisons. Ce ne sont pas seulement les logements abordables que les gens regardent, mais les ventes de maisons de luxe et ultra-luxe (ayant des prix supérieurs à Rs 1,5 crore) ont augmenté. Grâce à cette tendance croissante, les promoteurs immobiliers de Delhi et de la région de la RCN ont fourni davantage de maisons dans le segment du luxe. Sur les 10 570 unités de logement lancées à Delhi-NCR au cours des six premiers mois de cette année, 17% des maisons appartenaient au segment du luxe, a déclaré Anarock Property Consultants. L’année dernière, les maisons de luxe ne représentaient pas plus de 9 % de l’ensemble des maisons construites.

De 2018 à juin 2021, pas moins de 11 300 nouvelles unités de luxe ont été lancées dans l’ensemble de Delhi-RCN. L’année 2020 a vu la part la plus faible de l’offre de logements de luxe.

Santhosh Kumar, vice-président d’Anarock Property Consultants, a déclaré : « Noida a représenté la part maximale des nouvelles parts de luxe (73 %) au premier semestre de cette année, suivie de Gurugram avec une part de 22 % et de Greater Noida avec une cent de part. Cependant, d’autres régions de la RCN comme Ghaziabad, Faridabad et Bhiwadi n’ont pas vu de nouveaux lancements de logements de luxe au cours de cette période. Selon le rapport, Godrej Properties Limited, DLF Group, ATS Green, Sobha Limited et Birla Estates, entre autres, étaient les principaux fournisseurs de logements de luxe cette année.

Gaurav Pandey, PDG-Nord, Godrej Properties Limited, a déclaré que la demande dans le segment du luxe est actuellement forte. « Pour nous, les réservations ont dépassé les estimations initiales pour les maisons de luxe développées à Noida. Compte tenu de l’augmentation de la demande et de l’intérêt des gens pour les maisons de luxe, Godrej Properties propose un autre projet de logements de luxe à Noida même », a déclaré Pandey à Financial Express Online.

Pendant ce temps, la demande globale en immobilier résidentiel a considérablement augmenté. JM Financial Institutional Securities, dans son rapport de la semaine dernière, a souligné que 85% des maisons en construction pour cette année ont été réservées et que les marchés résidentiels assistent désormais à une augmentation de la liquidation des stocks dans les propriétés prêtes à emménager également.

