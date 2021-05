Delhi-NCR vs Hyderabad vs Bengaluru vs Mumbai vs Chennai vs Pune: Comparaison des ventes de maisons au milieu d’une pandémie

Le taux de croissance des ventes de maisons dans les principales villes – Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai Metropolitan Region, Delhi-NCR et Pune – observé au T1 2021 par rapport au T1 2020 était de 13%, 29%, 16%, 26% et 6% respectivement. Image représentative / Pixabay

Ventes à domicile en Inde au milieu de la pandémie: Un rapport de la société de données, de recherche et d’analyse immobilières PropEquity indique que les ventes ou l’absorption d’unités de logement ont augmenté de 21% dans les sept premières villes de l’Inde au premier trimestre de 2021 à 1,05,183 unités contre 87236 unités au premier trimestre 2020. Cependant, , une forte baisse de l’offre nouvelle ou des lancements de logements a été observée au cours de la même période. Selon le rapport, la nouvelle offre ou les lancements d’unités de logement ont diminué de 40% au cours de la même période pour s’établir à 59 737 unités à partir du premier trimestre 2020 à 1 00 343 unités.

Le taux de croissance des ventes de maisons dans les principales villes – Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai Metropolitan Region, Delhi-NCR et Pune – observé au T1 2021 par rapport au T1 2020 était de 13%, 29%, 16%, 26% et 6% respectivement. Parmi les grandes villes, seule Kolkata a connu une baisse de 20 pour cent des ventes de maisons au cours de la même période.

Commentant les conclusions du rapport, Samir Jasuja, fondateur et directeur général de PropEquity a déclaré: «Le début du premier trimestre était relativement meilleur pour l’immobilier indien par rapport à l’année dernière et il y avait une demande plus élevée de prêts à emménager dans les unités et les projets en voie d’achèvement. . Cependant, la deuxième vague de COVID entraînera une demande en sourdine à l’avenir et nous nous attendons à ce que les ventes reprennent après la deuxième vague de COVID se terminant, qui devrait se situer autour du troisième ou du quatrième trimestre. »

Tendances urbaines

Bengaluru

Le capital informatique de l’Inde a enregistré une augmentation de 13% des ventes de logements au premier trimestre 2021 à 12 263. Les nouveaux lancements ont diminué de 40% à 8 492 unités.

Chennai

Chennai a connu une augmentation de 29% des ventes de maisons au premier trimestre 2021 et les nouveaux lancements ont diminué de 8% à 4044 unités.

Hyderabad

Les ventes de maisons ont connu une augmentation de 16% au premier trimestre 2021 à 10 964 unités, les nouveaux lancements ayant chuté de 44% à 8 826 unités.

Calcutta

Étonnamment, Kolkata a enregistré une baisse de 20% des ventes de maisons au premier trimestre 2021 à 3682 unités, les nouveaux lancements ayant chuté de 57% à 1427 unités.

Région métropolitaine de Mumbai

La Cité des rêves a connu une augmentation de 26% des ventes de maisons au premier trimestre à 41 323 unités, tandis que les nouveaux lancements ont chuté de 48% à 20 269 unités.

Delhi-NCR

Delhi-NCR a enregistré une augmentation des ventes de maisons et des nouveaux lancements de 6% et 136% respectivement au premier trimestre 2021.

Pune

Pune a connu une augmentation de 31% des ventes ou de l’absorption et une baisse de 41% des nouveaux lancements à 12872 unités au premier trimestre 2021.

Impact de la deuxième vague de Covid-19

Les experts disent que la deuxième vague de Covid-19 a frappé la demande de logements immobiliers. Cependant, les verrouillages actuels sont temporaires et l’exécution des projets de logement peut ne pas être beaucoup affectée.

«La vague actuelle de COVID a frappé le secteur lorsque la demande de logements immobiliers en Inde était sur la trajectoire de croissance au premier trimestre de 2021. Nous pensons que l’état actuel de verrouillage est de courte durée et que l’exécution des projets en cours ne serait pas beaucoup impactée en termes de délais de livraison. Nos deux projets en cours d’achèvement à Gurgaon et Noida ont connu une demande constante au premier trimestre et nous pensons qu’une fois que la propagation actuelle du COVID en Inde sera stabilisée, la demande des utilisateurs finaux connaîtra à nouveau une croissance », Ankush Kaul, président (Ventes et marketing) – Ambience Groupe, a déclaré.

