Delhi ne veut pas d’électricité de la centrale de Dadri, selon le régulateur

BSES a affirmé qu’il devait payer des frais fixes d’environ Rs 35 crore par mois à l’usine Dadri-1 même s’il ne s’approvisionnait pas en électricité à partir de l’unité.

La Commission de régulation de l’électricité de Delhi (DERC), le régulateur de l’électricité de l’État, a écrit au ministère de l’Énergie de l’Union pour lui demander de « réaffecter de façon permanente et urgente » la part d’électricité de Delhi provenant de la centrale Dadri-I de NTPC.

Le coût effectif de l’électricité de la centrale Dadri-I s’élève à Rs 6,50/unité, ce qui en fait l’une des centrales électriques les plus coûteuses fournissant de l’électricité à la région de la capitale nationale.

Delhi consomme 756 mégawatts d’électricité de la centrale Dadri-1, soit 90 % de la capacité totale de l’unité. Depuis que la station Dadri-I a achevé ses 25 ans d’exploitation en novembre 2020, conformément à la réglementation tarifaire 2019 de la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC), les sociétés de distribution d’électricité (discoms) ont le « premier droit de refus » pour l’approvisionnement en électricité des anciennes centrales électriques. .

Le CERC a récemment autorisé BSES, dirigé par Reliance Infrastructure, à contacter le ministère de l’électricité de l’Union pour renoncer au contrat de fourniture d’électricité de la centrale électrique de Dadri-I, car le droit d’allouer ou de désallouer l’électricité des unités CPSE appartient au gouvernement central.

BSES, en novembre 2020, avait cherché à cesser de prendre l’électricité de la centrale de Dadri-I à partir du 1er décembre 2020. BSES a affirmé qu’elle devait payer des frais fixes d’environ Rs 35 crore par mois à la centrale Dadri-1 même si elle n’a pas fourni d’électricité à l’unité.

Selon la lettre datée du 7 juillet examinée par FE, la DERC a demandé au ministère de réaffecter sa part d’électricité de la centrale «à d’autres États nécessiteux à compter du 1er décembre 2020 pour éviter le fardeau des coûts fixes sans aucune électricité prévue. aux consommateurs finaux de Delhi ».

En vertu des exigences contractuelles, les discoms doivent continuer à payer des frais fixes aux centrales thermiques pour recouvrer les dépenses en capital des projets et couvrir les dettes, même lorsqu’elles ne se procurent pas d’électricité. Selon un récent rapport du Forum of Regulators, les disco dans 12 États paient cumulativement 17 500 crores de roupies par an aux générateurs pour l’électricité qu’ils n’utilisent pas.

