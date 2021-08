Delhi obtient une tour de smog avant la saison critique de smog : tout savoir sur son fonctionnement et son impact

Le mécanisme de la tour est un système de purification d’air à courant descendant. (Image : Twitter/Arvind Kejriwal)

Tour de smog : La « saison du smog » de Delhi est dans quelques mois et, comme les années précédentes l’ont démontré, la capitale nationale a besoin d’une sorte d’intervention pour s’attaquer à ce problème. En conséquence, lundi, la ville s’est dotée d’une « tour de smog » derrière la station de métro Shivaji Stadium afin de contribuer à mieux lutter contre le problème de la pollution de l’air dont Delhi est témoin chaque année. Selon un rapport d’IE, l’ensemble de la structure a une hauteur de 24 mètres, y compris une tour en béton de 18 mètres de haut, surmontée d’un auvent d’une hauteur de 6 mètres. Collectivement, la structure est à peu près aussi haute qu’un immeuble de huit étages.

La base de la structure contient un total de 40 ventilateurs, 10 installés de chaque côté, et chaque ventilateur a la capacité de décharger 25 mètres cubes d’air par seconde. Cela signifie que dans son ensemble, la tour a la capacité de décharger 1 000 mètres cubes d’air par seconde. Non seulement cela, mais à l’intérieur de la tour se trouvent 5 000 filtres placés en deux couches. Les ventilateurs ainsi que les filtres ont été importés des États-Unis, ajoute le rapport.

Le mécanisme de la tour est un système de purification d’air à courant descendant. Le système a été développé par l’Université du Minnesota aux États-Unis, et IIT Bombay s’est associé à l’université pour dupliquer la technologie en Inde. Le projet a été mis en œuvre par Tata Projects Limited. Lorsque les ventilateurs à la base de la tour commencent à fonctionner, l’air est aspiré par le haut de la tour à une hauteur de 24 mètres. Il se déplace vers le bas, en passant par les deux filtres, dans lesquels le filtre macro-couche piège les particules de 10 microns ou plus et la micro-couche filtre les particules d’environ 0,3 micron. L’air filtré est ensuite refoulé en bas de la tour à travers les ventilateurs à une hauteur d’environ 10 mètres.

Une modélisation informatique réalisée par IIT Bombay a suggéré que la tour pourrait avoir un impact sur la qualité de l’air dans un rayon de 1 km de la tour. Cependant, l’impact réel serait mesuré par IIT Bombay ainsi que IIT Delhi dans une étude pilote sur une période de deux ans. De plus, un système automatisé SCADA ou de contrôle de supervision et d’acquisition de données a également été inclus dans la tour, et il surveillerait la qualité de l’air, y compris les niveaux de particules PM 2,5 et PM 10, la température ainsi que l’humidité. Ces mesures seraient surveillées en permanence et affichées au sommet de la tour.

Cependant, selon les experts, il n’y a pas de preuves suffisantes qui prouveraient que de telles tours de smog sont efficaces.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.