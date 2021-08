Delhi perd 5 places dans le Prime Global Cities Index Q2

Mumbai et Bengaluru sont également descendus aux 40e et 43e rangs au deuxième trimestre 2021, contre respectivement les 36e et 40e rangs au premier trimestre 2021.

Jusqu’à présent, le boom des primes de la maison alimenté par la pandémie était le plus évident sur le marché grand public, mais le secteur prime a maintenant pris de l’avance. Les prix des propriétés de premier ordre dans 46 villes du monde ont augmenté à un taux moyen de 8,2 % au cours de l’année jusqu’en juin 2021, contre 4,6 % en mars, selon le rapport « Prime Global Cities Index Q2 2021 » de Knight Frank.

À titre de comparaison, les prix courants dans 150 villes ont augmenté de 7,3 % en moyenne au cours de l’année jusqu’au premier trimestre 2021. Toronto est en tête des résultats de ce trimestre, enregistrant une croissance annuelle des prix préférentiels de 27 %, tirée par un fort appétit des acheteurs et de faibles niveaux de stocks. Malgré une série de mesures de refroidissement récentes, les trois prochains classements sont occupés par des villes asiatiques clés – Shanghai (21 %), Guangzhou (20 %) et Séoul (20 %). Miami (19%) complète le top cinq ce trimestre.

Il est intéressant de noter que la proportion de villes enregistrant une croissance des prix préférentiels n’a augmenté que légèrement pour atteindre 76%, c’est plutôt l’ampleur de la croissance parmi les villes les plus performantes qui est à l’origine de l’accélération de l’indice.

Au dernier trimestre, la ville la plus performante a enregistré une croissance annuelle des prix prime de 19%, trois mois sur quatre villes dépassant ce seuil. Les autres points chauds comprennent les villes canadiennes et américaines qui, en moyenne, ont enregistré une croissance annuelle des prix de 16 % au cours de la période de 12 mois.

Selon le rapport, Delhi a perdu cinq places dans le dernier indice au 37e rang au deuxième trimestre 2021. Il a enregistré une baisse marginale de 0,2% en glissement annuel (YoY) des prix résidentiels de premier ordre, entraînant la baisse des prix position mondiale du 32e rang au premier trimestre 2021 au 37e rang au deuxième trimestre 2021. Les micro-marchés haut de gamme de la ville sont restés inchangés sur une base QoQ au deuxième trimestre 2021 pour enregistrer un prix moyen de Rs 33 572 par pied carré.

Mumbai et Bengaluru sont également descendus aux 40e et 43e rangs au deuxième trimestre 2021, contre respectivement les 36e et 40e rangs au premier trimestre 2021. Bengaluru dans l’indice mondial a connu une baisse de 2,7% en termes de variation annuelle de la valeur du capital sur le marché résident principal à un prix moyen de 19 200 Rs par pied carré. Alors que le marché résidentiel principal de Mumbai a enregistré une baisse marginale de 1,1% avec un prix moyen de Rs 63 697 par pied carré

La propriété résidentielle de premier ordre est définie comme la propriété la plus recherchée et la plus chère dans un endroit donné, généralement définie comme les 5 % supérieurs de chaque marché en valeur. Le Prime Global Cities Index est un indice basé sur l’évaluation qui suit l’évolution des prix résidentiels de premier ordre en devise locale dans plus de 45 villes du monde entier à l’aide du réseau de recherche mondial de Knight Frank.

Selon l’analyse de recherche de Knight Frank, 35 villes ont connu une augmentation des prix résidentiels de premier ordre au deuxième trimestre 2021 (en glissement annuel). Environ 13 villes ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres, contre une seule il y a un an. Les prix préférentiels dans 46 villes ont augmenté à un taux moyen de 8,2 % jusqu’en juin 2021, contre 4,6 % en mars. L’augmentation annuelle moyenne des prix préférentiels était de 16 % dans les six villes nord-américaines suivies par l’indice. Selon le rapport, 22% des villes mondiales ont enregistré une croissance des prix stable ou en baisse.

INDICE KNIGHT FRANK PRIME GLOBAL CITIES T2 2021

(CLASSÉ PAR % DE CHANGEMENT ANNUEL)

Source : recherche mondiale de Knight Frank

Remarques : Basé sur le premier rang du marché grand public dans la zone métropolitaine ² Basé sur tous les contrats supérieurs à 100 m yen 3 Provisoire

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Malgré la situation actuelle de la pandémie de COVID-19, les segments résidentiels dans le monde ont surperformé par rapport à la période correspondante du deuxième trimestre 2020. Cela peut être attribué à un fort appétit des acheteurs pour le résidentiel en raison du temps prolongé passé à l’intérieur, de l’appréciation des grandes maisons et du régime de taux d’intérêt bas suivi par les banques centrales du monde entier. Un assouplissement des règles de voyage sur certains marchés, une augmentation des achats de valeurs refuges par les acheteurs nationaux, des congés de droits de timbre et une réévaluation globale des modes de vie ont aidé le segment principal à se remettre rapidement de l’impact de la pandémie et à enregistrer une forte croissance. Les prix de l’immobilier de premier ordre en Inde n’ont pas encore rattrapé cette tendance mondiale. »

