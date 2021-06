Delhi: plus de personnes semblent adopter la vaccination sans rendez-vous sous le groupe 18-44

in

Cinquante pour cent de la capacité totale de vaccins dont ils disposent dans ces écoles est réservée aux personnes venant directement via des visites sans rendez-vous.

Dans la récente annonce du gouvernement, les centres de vaccination de Delhi ont reçu un signal vert pour opter pour l’enregistrement/la vaccination sans rendez-vous pour les personnes appartenant au groupe d’âge 18-44 ans. Le processus a été lancé dans certains centres gouvernementaux de la ville. Cela signifie que toute personne de plus de 18 ans peut se rendre au centre de vaccination le plus proche, s’inscrire sur le portail CoWin et se faire vacciner.

Selon un rapport de l’IE, la réponse dans les centres de vaccination a été bonne après cette annonce. Citant un porte-parole du gouvernement de Delhi, le rapport indique que le gouvernement n’est pas sûr que le nouveau changement ait été complètement mis en œuvre dans tous les centres, mais il est là sur les papiers. Un député de Malviya Nagar, Somnath Bharti a souligné que tous les centres de vaccination scolaires publics à temps plein, sauf quatre, qui se trouvent dans sa circonscription ont désormais permis les inscriptions et les vaccinations sans rendez-vous pour tous les plus de 18 ans.

Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, 50% de la capacité totale de vaccins dont ils disposent dans ces écoles est réservée aux personnes venant directement via des visites sans rendez-vous. La moitié restante des vaccins est réservée aux personnes ayant réservé leurs créneaux via le portail CoWin. Dans tous les centres, une bonne réponse est observée, a-t-il déclaré.

À Kautilya Sarvodaya Vidyalaya dans le Grand Kailash, toutes les doses qui étaient conservées pour les enregistrements sans rendez-vous pour la catégorie 18-44 sont utilisées à 13 heures, note le rapport. Dans cette école, 300 doses de Covishield sont réservées pour une inscription sans rendez-vous pour une journée. Depuis que les inscriptions sans rendez-vous ont été activées cette semaine, une ruée peut être observée dans ces centres et les doses de vaccin s’épuisent rapidement.

Certes, pour les personnes ayant des difficultés à réserver des créneaux pour les vaccins sur le portail CoWin ou ne sont pas très familiarisées avec la technologie, les inscriptions sans rendez-vous servent mieux à garantir que les gens reçoivent leurs vaccins.

Mercredi, le bulletin de vaccination du gouvernement a montré que 84 539 doses de vaccins avaient été administrées le 22 juin. Parmi celles-ci, environ 55 000 doses ont été administrées à des personnes de moins de 18 à 44 ans. Au 23 juin, le gouvernement de Delhi a signalé un stock de 9 10 000 doses de vaccin Covishield et 66 000 doses de Covaxin.

