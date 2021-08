Delhi pour obtenir sa première tour de smog! Kejriwal inaugurera la tour construite à CP, Delhi

Une salle de contrôle, installée sur le site, permettra de surveiller les activités de la tour de smog

Delhi est sur le point de lancer sa première tour de smog lundi. La tour de smog aidera à lutter contre la pollution de l’air dans les points chauds. Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi, inaugurera la tour à Connaught Place, a déclaré jeudi le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai. La tour est construite à Baba Kharak Singh Marg.

En parlant de longueur, la structure mesure plus de 20 mètres de haut et devrait purifier l’air dans un rayon d’un kilomètre dans cette zone. L’inauguration de la tour de smog aura lieu le 23 août par le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. Après cela, des experts aideront à déterminer son impact sur la pollution. Les résultats aideront à décider si nous devons installer plus d’équipement ou non, a ajouté Gopal Rai.

La pandémie de COVID avait entraîné des retards dans la construction de la tour. La tour de smog a la capacité de purifier 1 000 mètres cubes d’air par seconde, a ajouté Rai. Une fois que la structure sera opérationnelle, une étude pilote de deux ans sera entreprise pour comprendre l’efficacité de la tour de smog.

Une autre tour de smog devrait également être construite à Anand Vihar par le gouvernement central. Une tour de smog de 25 mètres de haut est alignée et pourrait devenir opérationnelle d’ici le 31 août, a révélé le Central Pollution Control Board (CPCB) dans un communiqué communiqué à The Indian Express.

