Delhi s’apprête à célébrer le Nouvel An par temps froid ; vague de froid à vague de froid sévère probable jusqu’au 3 janvier

Une vague de froid a balayé Delhi jeudi alors que les habitants de la ville se préparent à célébrer un nouvel an glacial, le service météo prédisant des conditions similaires jusqu’au 3 janvier.

La température minimale à l’observatoire de Safdarjung, considéré comme le repère officiel de la capitale nationale, a fortement chuté à 3,4 degrés Celsius, quatre crans en dessous de la normale. Mercredi, il faisait 8,4 degrés Celsius.

Les stations météorologiques automatiques d’Ayanagar et de Narela à Delhi ont enregistré jeudi une température minimale de 3,8 degrés Celsius et 3,2 degrés Celsius, respectivement.

Dans les plaines, le Département météorologique indien (IMD) déclare une vague de froid si la température minimale descend à 4 degrés Celsius. Une vague de froid est également déclarée lorsque la température minimale est de 10 degrés Celsius ou moins et est de 4,5 crans inférieure à la normale.

Delhi avait connu des vagues de froid les 20 et 21 décembre lorsque la température minimale s’est établie à 3,2 degrés Celsius, la plus basse de cette saison jusqu’à présent, et à 4 degrés Celsius.

Par la suite, deux perturbations ouest consécutives et le ralentissement résultant des vents froids du nord-ouest et des conditions nuageuses ont progressivement poussé la température minimale jusqu’à 9,8 degrés Celsius. Les nuages ​​piègent une partie du rayonnement infrarouge sortant et le renvoient vers le bas, réchauffant ainsi le sol.

L’IMD a prédit des conditions de vague de froid à une vague de froid sévère dans le nord-ouest de l’Inde jusqu’au 3 janvier. Une vague de froid « sévère » se produit lorsque la température minimale chute à deux degrés Celsius ou que l’écart par rapport à la normale est supérieur à 6,4 degrés Celsius.

Le département météorologique a prédit que la température minimale commencera à augmenter à partir du 4 janvier sous l’influence d’une perturbation active de l’ouest qui est très susceptible de provoquer des précipitations et des chutes de neige assez étendues sur le Jammu-et-Cachemire et l’Himachal Pradesh entre le 4 et le 7 janvier. Cela conduira également à pluies « légères à modérées éparses à assez étendues » sur le Pendjab, l’Haryana, Chandigarh Delhi, le nord du Rajasthan et l’ouest de l’Uttar Pradesh entre le 5 et le 7 janvier.

