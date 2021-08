Delhi se classe en dessous de plusieurs États pour vacciner les travailleurs de la santé et de première ligne contre Covid-19

Delhi compte actuellement environ 5,3 lakh de travailleurs de première ligne et 3,5 lakh de travailleurs de la santé.

Près de 58% des travailleurs de première ligne à Delhi ont été entièrement vaccinés contre Covid-19. Environ 58,65% des travailleurs de la santé ont reçu les deux doses du vaccin, a déclaré le ministère de la Santé à l’Assemblée de Delhi.

La question a été posée par le député AAP Sanjeev Kha. Le secrétaire en chef supplémentaire dans sa réponse a également mentionné que la Chambre jusqu’au 28 juillet a fourni la première dose à 75,6% des travailleurs de la santé et que 87,17% des travailleurs de première ligne ont reçu leur premier jab. Delhi compte actuellement environ 5,3 lakh de travailleurs de première ligne et 3,5 lakh de travailleurs de la santé.

Mumbai, d’autre part, a complètement vacciné 51,06 pour cent des travailleurs de la santé et de première ligne. les données de la Municipal Corporation of Greater Mumbai montrent. La capitale du Maharashtra compte 5,75 lakh de travailleurs de la santé et de première ligne combinés.

Le membre du NITI Aayog, le Dr VK Paul, a fait part de ses inquiétudes concernant le taux de vaccination des travailleurs de la santé et des travailleurs de première ligne à Delhi qui est inférieur à la moyenne nationale, même lorsque le statut vaccinal global de la capitale nationale est bien meilleur que la moyenne nationale malgré une pénurie de doses dans l’état.

Pendant ce temps, des États tels que le Bihar, l’Odisha, le Jharkhand, le Chhattisgarh, l’Andhra Pradesh, le Tamil Nadu et le Kerala ont considérablement mieux réussi à vacciner leurs travailleurs de la santé et de première ligne. Le plus élevé d’entre eux est Odisha, où 82,5% des agents de santé ont reçu les deux doses de vaccin, suivi de Jharkhand avec 81% d’entre eux, sont complètement vaccinés. Chattisgarh couvre 72 pour cent des travailleurs de la santé et 78 pour cent des travailleurs de première ligne. Au Bihar, 80% des travailleurs de première ligne et de santé ont été entièrement vaccinés.

L’Andhra Pradesh, quant à lui, affirme avoir complètement vacciné tous les travailleurs de la santé et de première ligne. Le Karnataka a vacciné 72 pour cent des professionnels de la santé et 38 pour cent des travailleurs de première ligne et le Kerala a administré deux doses à 83 % des travailleurs de la santé et à 82 % des travailleurs de première ligne.

En avril, le Centre a ciblé Delhi pour le faible taux de vaccination parmi les travailleurs de la santé lorsque le ministre de la Santé Satyendar Jain a attribué la situation à un faible approvisionnement en doses et à un rythme lent dans les installations gérées par le Centre. L’éclatement de la couverture vaccinale dans les hôpitaux gérés par le Centre à Delhi et les travailleurs de la santé à Delhi n’étaient pas disponibles à l’époque.

