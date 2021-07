Delhi signale dimanche zéro décès de Covid-19, la première fois depuis le 2 mars

À l’heure actuelle, le nombre de cas actifs de la ville s’élève à 592, selon les données du gouvernement de Delhi. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Delhi a rompu dimanche une séquence de quatre mois pour signaler zéro victime de Covid-19. La dernière fois que la capitale nationale a signalé zéro décès de Covid-19, c’était le 2 mars. La ville a également testé 71 546 échantillons dimanche, dont seulement 51 ont donné un résultat positif – un taux de positivité de 0,07 %.

Selon les données du gouvernement de Delhi, 25 027 personnes ont jusqu’à présent succombé au virus mortel dans la ville. Cependant, le décompte exclut ceux qui sont décédés à domicile, incapables d’obtenir des lits à l’hôpital, lors du deuxième pic de la pandémie en avril et mai. Le taux de létalité cumulé de la ville s’élève à 1,7 pour cent. Le 3 mai, Delhi a enregistré 448 décès en une seule journée alors que la deuxième vague de la pandémie a fait des ravages dans les infrastructures de santé de la ville. Depuis lors, cependant, la ville a connu une forte baisse, à la fois des cas et des décès. Delhi n’a signalé que six décès jeudi, vendredi et samedi. Un décès chacun est survenu jeudi et vendredi, tandis que quatre personnes sont décédées samedi.

La ville a signalé moins d’une centaine d’ajouts quotidiens de cas depuis près de trois semaines maintenant. À l’heure actuelle, le nombre de cas actifs de la ville s’élève à 592, selon les données du gouvernement de Delhi. Parmi celles-ci, 330 personnes suivent un traitement dans les hôpitaux. Delhi avait été témoin de plus de 28 000 nouveaux cas en une seule journée au plus fort de la deuxième vague en avril, le taux de positivité atteignant un énorme 36%.

Dans un développement connexe, le directeur de l’hôpital Lok Nayak, le Dr Suresh Kumar, a rendu hommage aux membres du personnel de l’hôpital, le plus grand établissement Covid-19 de la capitale nationale. Il a déclaré que l’hôpital avait félicité les résidents seniors et juniors, les membres du personnel consultant et les autres travailleurs de la santé pour leur excellent travail, ajoutant qu’ils étaient des héros nationaux pour avoir sauvé des milliers de vies.

