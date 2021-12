Delhi signale un maximum de cas d’Omicron, le nombre du pays s’élève à 961

Les 961 cas ont été détectés dans 22 États et UT jusqu’à présent, et 320 personnes se sont rétablies ou ont migré. Delhi a enregistré le nombre maximum de 263 cas, suivi du Maharashtra à 252, du Gujarat 97, du Rajasthan 69, du Kerala 65 et du Telangana 62.

L’Inde a enregistré la plus forte augmentation en une seule journée d’infections à Omicron avec 180 nouveaux cas, portant le nombre total de ces infections dans le pays à 961, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi.

Les 961 cas ont été détectés dans 22 États et UT jusqu’à présent, et 320 personnes se sont rétablies ou ont migré. Delhi a enregistré le nombre maximum de 263 cas, suivi du Maharashtra à 252, du Gujarat 97, du Rajasthan 69, du Kerala 65 et du Telangana 62.

L’augmentation quotidienne des cas de COVID-19 a franchi la barre des 13 000 après environ 49 jours, portant le total à 3 48 22 040, tandis que les cas actifs sont passés à 82 402, selon les données mises à jour à 8 heures.

Le nombre de morts a grimpé à 4 80 860 avec 268 nouveaux décès, selon les données. Au total, 13 091 nouvelles infections à coronavirus ont été signalées en l’espace de 24 heures le 11 novembre.

L’augmentation quotidienne des nouvelles infections à coronavirus a été enregistrée en dessous de 15 000 au cours des 63 derniers jours maintenant.

Les cas actifs représentent 0,24% du total des infections, tandis que le taux de récupération national du COVID-19 a été enregistré à 98,38%, a indiqué le ministère. Une augmentation de 5 400 cas a été enregistrée dans le nombre de cas COVID-19 actifs en l’espace de 24 heures.

Le taux de positivité quotidien a été enregistré à 1,10 pour cent. Il a été inférieur à 2% au cours des 87 derniers jours. Le taux de positivité hebdomadaire a également été enregistré à 0,76%. Il a été inférieur à 1% au cours des 46 derniers jours, selon le ministère.

Le nombre de personnes guéries de la maladie est passé à 3 42 58 778, tandis que le taux de létalité a été enregistré à 1,38 %. Les doses cumulées administrées dans le pays jusqu’à présent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 ont dépassé 143,83 crore.

Le décompte COVID-19 de l’Inde avait franchi la barre des 20 lakh le 7 août 2020, 30 lakh le 23 août, 40 lakh le 5 septembre et 50 lakh le 16 septembre. Il a dépassé 60 lakh le 28 septembre 70 lakh le 11 octobre , a franchi 80 lakh le 29 octobre, 90 lakh le 20 novembre et a dépassé la barre du crore le 19 décembre. L’Inde a franchi le cap des deux crore le 4 mai et de trois crore le 23 juin. Les 268 nouveaux décès incluent 211 du Kerala et 20 du Maharashtra.

Un total de 4 80 860 décès ont été signalés à ce jour dans le pays, dont 1 41 496 du Maharashtra, 47 277 du Kerala, 38 324 du Karnataka, 36 758 du Tamil Nadu, 25 107 de Delhi, 22 915 de l’Uttar Pradesh et 19 745 du Bengale occidental.

Le ministère a souligné que plus de 70% des décès sont dus à des comorbidités. « Nos chiffres sont en train d’être rapprochés avec le Conseil indien de la recherche médicale », a déclaré le ministère sur son site Web, ajoutant que la distribution des chiffres par État est soumise à une vérification et à un rapprochement supplémentaires.

