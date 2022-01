Delhi : Sur 136 patients Covid au LNJP, 130 ont d’autres problèmes, testés positifs au moment de l’admission, selon CM Kejriwal

Selon les données du gouvernement, 70 patients Covid sont décédés dans la capitale nationale au cours des 10 premiers jours de janvier. Il a signalé 17 décès chacun dimanche et lundi.

Sur les 136 patients Covid à l’hôpital LNJP à l’heure actuelle, 130 étaient venus pour le traitement d’autres problèmes et ont été testés positifs au moment de l’admission, a déclaré mardi le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Après avoir examiné la situation à l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), il a déclaré que seuls six patients étaient venus à l’établissement de santé pour le traitement de Covid, et a ajouté que la troisième vague de la pandémie est « très douce » par rapport à la vague meurtrière en avril de l’année dernière.

« Lors de la dernière vague, un grand nombre de personnes avaient été hospitalisées pour un traitement du Covid. Ce nombre est très faible cette fois. Environ 2 000 patients Covid sont en cours de traitement dans les hôpitaux. Je pense que le nombre de personnes qui sont venues pour un traitement contre le coronavirus uniquement est très faible », a déclaré Kejriwal aux journalistes.

« Bien que le nombre de cas ait augmenté, le nombre d’hospitalisations est resté très faible jusqu’à présent. Le nombre de décès est également moindre. Mais nous sommes prêts à toute éventualité », a-t-il déclaré.

Selon les données du gouvernement, 70 patients Covid sont décédés dans la capitale nationale au cours des 10 premiers jours de janvier. Il a signalé 17 décès chacun dimanche et lundi. Il a enregistré 54 décès au cours des cinq derniers mois – neuf en décembre, sept en novembre, quatre en octobre, cinq en septembre et 29 en août. En juillet, le virus avait fait 76 morts dans la capitale.

Les données gouvernementales ont montré que sur les 46 patients décédés entre le 5 et le 9 janvier, 34 avaient des comorbidités telles que le cancer et les maladies cardiaques et hépatiques, tandis que 25 étaient âgés de plus de 60 ans. Seuls 11 des 46 ont été vaccinés contre le coronavirus.

Plus tôt dans la journée, le département de la santé a publié un avis demandant à tous les hôpitaux de veiller à ce que les patients graves et ceux présentant des comorbidités soient dûment pris en charge par des spécialistes. Le gouvernement a souligné à plusieurs reprises que la plupart des cas de Covid sont cette fois bénins ou asymptomatiques, ne nécessitant pas d’hospitalisation.

Selon le dernier bulletin sanitaire, 1 912 patients Covid sont hospitalisés. Parmi eux, 65 sont sous assistance respiratoire. La ville compte actuellement 65 803 cas actifs dont 44 028 sont en isolement à domicile. Selon les estimations du gouvernement, la ville pourrait avoir besoin de 28 000 lits oxygénés et de 18 000 lits de soins intensifs dans le pire des cas d’un lakh de nouveaux cas par jour.

Kejriwal avait déclaré plus tôt que son gouvernement s’était préparé à prendre en charge un lakh de patients, à effectuer trois tests de lakh par jour et à garantir la disponibilité de suffisamment de main-d’œuvre, de médicaments et d’oxygène médical.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.