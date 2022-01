Delhi : un autre arrêté en lien avec la mort d’un lutteur lors de la bagarre au stade Chhatrasal

L’accusé, Parveen Dabas, est un résident du village de Sultanpur Dabas, ont-ils déclaré, ajoutant qu’il portait une récompense de 50 000 roupies.

La cellule spéciale de la police de Delhi a arrêté un homme de 24 ans en lien avec la bagarre dans le stade de Chhatrasal qui a entraîné la mort d’un lutteur et blessé deux de ses amis, ont annoncé jeudi des responsables.

L’accusé, Parveen Dabas, est un résident du village de Sultanpur Dabas, ont-ils déclaré, ajoutant qu’il portait une récompense de 50 000 roupies pour les informations ayant conduit à son arrestation.

Le double médaillé olympique Sushil Kumar a déjà été arrêté dans cette affaire.

Suite à une dénonciation selon laquelle Dabas viendrait dans son village pour rencontrer l’un de ses associés, la police a tendu un piège près de la route de Prem Piyao dans le village lundi et a arrêté l’accusé, a déclaré le commissaire adjoint de police (cellule spéciale) Jasmeet Singh.

Dabas a déclaré à la police qu’il, avec Kumar et 18 à 20 de ses associés, armés de bâtons de hockey et de bâtons en bois, avaient passé à tabac les membres de leur groupe rival dans la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal ici. , a déclaré le DCP.

Sagar Dhankar, Sonu Mahaal, Amit et d’autres membres de l’autre groupe ont été grièvement blessés lors de l’attaque. L’assaut a été orchestré par Kumar et ses associés pour régler un compte personnel avec les membres de leur groupe rival afin de leur donner une leçon et d’établir leur domination dans la région, a déclaré Singh.

Dhankar a succombé à ses blessures à l’hôpital le lendemain. Il était le neveu du gangster notoire Kala Jathedi, qui a été indigné par sa mort après avoir été battu par Kumar et ses associés, a indiqué la police.

Kumar avait le soutien du gang Neeraj Bawana dans ses transactions immobilières présumées de mauvaise qualité et pour terroriser les membres de son groupe rival, ont-ils déclaré, ajoutant qu’un total de 18 personnes avaient jusqu’à présent été arrêtées dans cette affaire.

