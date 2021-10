Delhi: un criminel recherché dans une affaire de meurtre a été blessé lors d’une rencontre avec la police

La police a déclaré qu’il s’enfuyait après avoir assassiné le fils d’un membre de la police. (Photo d’archive)

Une rencontre a éclaté entre la police de Delhi et un criminel recherché dans le quartier très médiatisé de Dwarka, dans la capitale nationale. La rencontre a eu lieu dans le secteur 23 de Dwarka la nuit dernière. Le criminel était recherché dans une affaire de meurtre.

La police de Delhi a informé aujourd’hui que le criminel avait été abattu en représailles par la police lors de la rencontre et avait été admis dans un hôpital local. La police a déclaré qu’il s’enfuyait après avoir assassiné le fils d’un membre de la police.

Plus de détails sont attendus.

Plus tôt ce mois-ci, deux criminels ont été blessés après avoir reçu une balle dans les jambes lors d’affrontements séparés avec la police de Delhi à Dwarka et dans la région de Delhi le 5 octobre.

