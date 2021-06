Delhi Unlock 3: CM Kejriwal pour assouplir davantage les restrictions de Covid-19; les marchés hebdomadaires peuvent reprendre ; annonce probable en soirée

Le gouvernement de Delhi, dans ses nouvelles directives de déverrouillage, a autorisé l’ouverture des marchés hebdomadaires à partir de lundi, ont déclaré samedi des responsables. D’autres secteurs touchés comme l’hôtellerie, les salons sont également sur le radar des discussions pour la reprise des affaires, mais des appréhensions persistent, des sources clarifiées.

Selon le rapport d’Indian Express, un dossier contenant des suggestions sur la réouverture des entreprises la semaine prochaine a été envoyé au LG de Delhi. Le LG a donné son feu vert aux entreprises qui sont opérationnelles un jour donné comme le marché hebdomadaire, mais avec quelques changements sur la façon dont cela sera réalisé.

Delhi est entrée en lock-out après une augmentation des cas de Covid-19 lors de la deuxième vague le 20 avril. La réouverture par phase a commencé dans la capitale nationale le 31 mai, où les usines et la construction ont été autorisées à reprendre leurs activités. Viennent ensuite les marchés au format impair-pair, c’est-à-dire que la moitié des magasins étaient ouverts les jours impairs et l’autre moitié les jours pairs de la semaine. Le métro de Delhi a également repris avec une capacité de 50 %.

Une ordonnance formelle sur la réouverture de toutes les entreprises et activités pour la semaine prochaine sera rendue publique par le Delhi CM Arvind Kejriwal d’ici dimanche 13 juin soir. Des appréhensions subsistent quant à l’ouverture de restaurants, de gymnases et de salons où il existe un risque d’exposition élevée à l’intérieur sans masques. Les responsables ont également constaté que, puisque le processus de vaccination est en cours, la réouverture de ces entreprises peut être envisagée avec certaines restrictions en place.

Delhi a été témoin de 213 nouveaux cas le dimanche 13 juin, le plus bas en plus de trois mois avec 28 décès supplémentaires. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a fait l’éloge des habitants de Delhi, affirmant qu’ils ont ensemble affronté la deuxième vague de la pandémie avec lutte et discipline et “ont réussi à la contrôler”. Les cas sont restés sous la barre des 1 000 pendant deux semaines maintenant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.