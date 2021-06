Delhi Unlock 3: Les marchés et les restaurants rouvriront au milieu des restrictions; voici ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas

in

Delhi CM a annoncé Unlock 3 pour les marchés et les restaurants

Avec une baisse constante des cas de Covid-19, Delhi s’ouvre progressivement. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a annoncé dimanche que toutes les activités de marché seront autorisées à partir de lundi à 5 heures du matin avec des restrictions et selon les protocoles Covid-19.

Kejriwal a ajouté que même si les marchés hebdomadaires reprendront leur activité, chaque zone n’aura qu’un seul marché ouvert par jour. Les restaurants, eux aussi, poussent un soupir de soulagement car le CM leur a permis de rouvrir avec une capacité de 50% de places assises.

Les magasins qui étaient auparavant autorisés à ouvrir les jours alternatifs au format impair-pair reçoivent désormais un signal vert pour rester ouverts tous les jours entre 10h00 et 20h00. Le métro de Delhi, en revanche, qui a repris la semaine dernière, continuera de fonctionner avec une capacité de 50 % en passagers. Le CM a toutefois averti que des restrictions plus strictes seraient imposées si les cas de Covid-19 recommencent à augmenter.

Le gouvernement de Delhi n’a pas non plus donné son feu vert aux écoles, collèges et autres établissements d’enseignement. Autres lieux publics où il y a une chance d’exposition prolongée à l’intérieur sans masques comme la salle de gym, les spas, les salles de cinéma. Les centres de yoga, les salles de banquet, les multiplexes continueront également de rester fermés. Les sports, les stades, les piscines continueront également de rester fermés.

Les rassemblements culturels et religieux continuent d’être interdits jusqu’à nouvel ordre et sont donc vrais pour d’autres occasions qui peuvent voir un rassemblement de personnes à des fins sociales, académiques, politiques et de divertissement.

La capitale nationale a imposé un confinement le 19 avril avec la montée en flèche des cas de Covid-19. Les restrictions ont été prolongées à plusieurs reprises jusqu’à ce que le nombre de cas quotidiens enregistre une baisse constante et qu’une levée progressive des restrictions ait commencé le 31 mai. Dans la première phase de déverrouillage, l’exploitation des usines, les activités de construction ont été autorisées.

Dans la deuxième phase, le gouvernement a autorisé les magasins, les centres commerciaux et les magasins privés à ouvrir dans un format impair-pair avec des restrictions. Le métro de Delhi a également repris.

Delhi a été témoin de 213 nouveaux cas le dimanche 13 juin, le plus bas en plus de trois mois avec 28 décès supplémentaires. Le taux de positivité est tombé à 0,3 %. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a fait l’éloge des habitants de Delhi, affirmant qu’ils ont ensemble affronté la deuxième vague de la pandémie avec lutte et discipline et “ont réussi à la contrôler”. Les cas sont restés sous la barre des 1 000 pendant deux semaines maintenant.

