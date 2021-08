Delhi Unlock: DU commencera les cours hors ligne pour tous les étudiants PG / UG du volet scientifique à partir du 16 août, vérifiez les détails

in

Avec la dissipation constante de la deuxième vague de coronavirus dans la capitale nationale, l’administration de l’Université de Delhi a décidé de commencer des cours réguliers d’étudiants en sciences en mode hors ligne. Selon un rapport d’Indian Express, l’administration universitaire a décidé d’organiser des cours réguliers pour tous les étudiants en sciences à partir du 16 août. L’université située à North Delhi était l’un des centres étudiants les plus fréquentés de la ville, mais depuis le Début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, l’université et ses environs sont restés désolés. Même si l’université avait autorisé ses étudiants de dernière année à accéder aux laboratoires et aux cours hors ligne si nécessaire en février de cette année, l’arrivée de la deuxième vague de coronavirus en avril a de nouveau rendu l’espace universitaire inaccessible aux étudiants.

Conformément à la décision prise, tous les étudiants poursuivant leur diplôme ou leur post-diplôme dans les matières scientifiques seront autorisés à suivre régulièrement des cours hors ligne. L’instruction émise par le bureau du registraire a déclaré que l’administration avait décidé de reprendre les cours hors ligne, les sessions de laboratoire et les travaux de projet pour tous les programmes scientifiques PG et UG à partir du 16 août. L’ordonnance mentionnait que l’administration avait pris la décision après avoir pris en compte les baisse du nombre de cas de Covid-19 dans la ville.

Selon le rapport d’Indian Express, la décision prise par l’administration implique que tous les étudiants de la filière Sciences devront désormais assister aux cours hors ligne, car les cours en ligne pour cette section d’étudiants seront interrompus. Le processus d’admission des étudiants de première année étant toujours en cours et le résultat des étudiants de 2e année n’étant pas encore libéré, seuls les étudiants de dernière année commenceront à suivre leurs cours à partir du 16 août.

Le registraire Vikas Gupta a déclaré à l’Indian Express qu’auparavant, l’administration envisageait de ne reprendre que les cours des étudiants de dernière année, mais la faculté a suggéré que les cours pour tous les étudiants commencent hors ligne. Gupta a déclaré que le corps professoral ne souhaitait pas organiser en partie des cours hors ligne et en partie des cours en ligne.

