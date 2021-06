Delhi Unlock: métro, marchés, bureaux privés ouvriront à partir de lundi, vérifiez les détails

Le taux de positivité quotidien dans la capitale nationale enregistré vendredi était de 0,68%.

Au milieu de la baisse constante du nombre de cas de coronavirus dans la capitale nationale, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déverrouillé une grande partie de la ville, notamment le métro de Delhi, des bureaux privés, des marchés, des centres commerciaux, entre autres, à partir de la semaine prochaine. Dévoilant la stratégie de déverrouillage à adopter par le gouvernement, CM Kejriwal a déclaré que les marchés et les centres commerciaux seront autorisés à fonctionner sur une base impaire, tandis que les bureaux privés seront autorisés à fonctionner à 50% de leur capacité.

Voici comment Delhi débloquera

1. Le métro de Delhi sera autorisé à transporter des passagers à travers la ville à partir de la semaine prochaine avec une occupation de 50%, a déclaré CM Kejriwal.

2. Tous les officiers privés pourront fonctionner dans toute la ville avec une capacité de 50 pour cent. En ce qui concerne les bureaux des départements gouvernementaux, tous les bureaux du personnel du groupe A pourront fonctionner à pleine capacité, les bureaux du personnel du groupe B fonctionneront à 50% de leur capacité, a déclaré CM Kejriwal.

3. Tous les marchés et centres commerciaux de la capitale nationale seront autorisés à fonctionner sur une base impair-pair, conformément au plan de déverrouillage du gouvernement.

Plus tôt la semaine dernière, CM Kejriwal avait autorisé les unités de construction et de fabrication de la ville à fonctionner à la suite d’une amélioration constante de la situation de Covid-19. CM Kejriwal en annonçant la décision de déverrouiller la ville a déclaré que le gouvernement était prêt à lutter contre la troisième vague de coronavirus et qu’un groupe de travail pédiatrique a été mis en place à cet effet. Le nombre total de cas de coronavirus enregistrés à Delhi vendredi était de 523 avec un taux de positivité inférieur à 1% au cours des quatre derniers jours. La ville a également enregistré un total de 50 victimes liées à Covid-19 le même jour. Le taux de positivité quotidien dans la capitale nationale enregistré vendredi était de 0,68%.

