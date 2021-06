Delhi : Vous ne pouvez toujours pas vous faire livrer de l’alcool dans la capitale nationale ? Voici pourquoi

La notification a entraîné la modification de dispositions clés des règles d’accise de Delhi concernant les livraisons à domicile et a permis aux microbrasseries d’offrir de la bière pression à emporter, entre autres dispositions.

Le gouvernement de Delhi avait précédemment déclaré qu’il autoriserait la livraison d’alcool dans les résidences. Cette décision est intervenue après que la capitale nationale a été témoin de longues files d’attente de personnes devant les magasins d’alcools qui pourraient déclencher une augmentation de la transmission de Covid-19. Pour la livraison d’alcool, le gouvernement a modifié certaines règles régissant le commerce de l’alcool, ce qui a beaucoup attiré l’attention. La modification a été apportée le 1er juin et est entrée en vigueur le 11 juin, ce qui a donné une impulsion à la livraison d’alcool. Cependant, l’option de livraison d’alcool est encore à quelques pas des Delhiites.

La notification a entraîné la modification de dispositions clés des règles d’accise de Delhi concernant les livraisons à domicile et a permis aux microbrasseries d’offrir de la bière pression à emporter, entre autres dispositions. Certes, les règles indiquaient que la livraison à domicile d’alcool à Delhi peut être autorisée si les fournisseurs demandent une licence L-13. Et ceux ayant une licence L-13 pourront effectuer des livraisons aux domiciles étant donné que les commandes se font par e-mail ou par Fax et non par téléphone. Maintenant, cela semblait être un problème et, par conséquent, il n’y avait pas beaucoup de preneurs pour la licence entravant la livraison d’alcool, a noté un rapport de The IE.

Maintenant, avec les modifications du 1er juin, le gouvernement a remplacé les moyens de commander de l’alcool par e-mail et fax vers des applications mobiles et des portails Web en ligne. Cela signifie que l’alcool peut désormais être livré lorsque la commande est passée à partir d’une application mobile ou d’un portail Web en ligne. Il est à noter que ces livraisons ne peuvent être effectuées qu’aux résidences et non à aucune auberge, bureau et institution.

Le rapport a souligné que la notification n’est qu’un catalyseur et qu’il reste encore du travail à faire avant que les livraisons n’aient réellement lieu. Pour l’instant, le gouvernement doit élaborer certaines réglementations garantissant que la prestation de livraison à domicile n’est pas utilisée à mauvais escient, comme dans les cas de consommation d’alcool par des mineurs, de vol ou de contrebande d’alcool entre États. Ceci est très important car les ventes d’alcool sont une source majeure de revenus pour le gouvernement de l’État et une mauvaise utilisation peut être problématique.

En dehors de cela, le gouvernement doit s’assurer qu’il y a des frais de livraison fixes. Il est probable que cela augmentera considérablement les frais d’alcool. Tant que ces points ne sont pas pris en compte, la livraison d’alcool restera retardée à Delhi.

