Delhivery acquiert Spoton Logistics pour renforcer ses capacités B2B

Delhivery a annoncé mercredi l’acquisition de Spoton Logistics, basé à Bengaluru. Samara Capital et Xponentia, qui ont acquis ensemble Spoton auprès d’IEP (India Equity Partners) en 2018, procèdent à une sortie totale de cash dans le cadre de la transaction, a indiqué la société dans un communiqué.

Delhivery n’a pas divulgué la valeur de la transaction.

L’acquisition intervient un peu plus d’un mois après que la société liée à l’introduction en bourse a obtenu un nouvel investissement en actions de 100 millions de dollars de FedEx Express, une filiale de FedEx Corp. L’accord renforcera les capacités B2B existantes de Delhivery.

Actuellement évaluée à environ 3 milliards de dollars, la start-up logistique est devenue une licorne en 2019 grâce à un tour de table de 400 millions de dollars mené par SoftBank. Il prétend avoir exécuté plus d’un milliard d’expéditions et compte plus de 17 000 clients, y compris de grands et petits participants au commerce électronique et des PME.

« En 10 ans, Delhivery a établi une position de leader dans la logistique B2C et maintenant, en combinant notre activité de chargement partiel avec Spoton, nous serons également sur la voie de la même position dans le B2B express. Plus important encore, nous sommes bien placés pour offrir les avantages des synergies entre nos activités express B2C et B2B aux clients de Delhivery et de Spoton, et améliorer davantage nos capacités de chaîne d’approvisionnement de bout en bout », a déclaré Sahil Barua, PDG de Delhivery.

“Notre échelle combinée et notre concentration sur la technologie et les données nous permettront de développer de nouvelles solutions pour nos clients et nous permettront d’entrer dans de nouveaux secteurs verticaux dans le fret”, a déclaré Sandeep Barasia, directeur commercial de Delhivery.

Spoton Logistics, spécialisé dans la logistique express, exploite un réseau pan-indien couvrant plus de 300 sites et plus de 22 000 codes PIN, selon le site Internet de l’entreprise.

