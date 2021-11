Delhivery rejoint la course à l’introduction en bourse: dépose DRHP avec Sebi pour lever 7 400 crores de roupies, cherche une valorisation pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars

Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, Delhivery a déclaré un revenu total de Rs 1 364 crore, sur des dépenses totales d’une valeur de Rs 1 493 crore. La start-up, cependant, a signalé une perte nette de Rs 129,58 crore au cours du trimestre de juin.

La start-up de logistique Delhivery a déposé mardi son projet de prospectus auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever jusqu’à Rs 7 460 crore grâce à une offre publique initiale (IPO).

L’introduction en bourse consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 5 000 crores de roupies et une offre de vente (OFS) par des investisseurs existants d’un montant de 2 460 crores de roupies, selon le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) de la société.

Carlyle Group, qui détient une participation de 7,42 % dans la société, devrait se débarrasser d’actions d’une valeur de Rs 920 crore. En outre, SoftBank, qui détient 22,78% de Delhivery, se déchargera d’actions d’une valeur de Rs 750 crore. China Moment Fund vendra également des actions d’une valeur de Rs 400 crore et Times Internet déchargera un autre Rs 330 crore via l’OFS.

Les fondateurs de Delhivery, Kapil Bharati, Mohit Tandon et Suraj Saharan, devraient également vendre des actions d’une valeur de Rs 62 crore dans le cadre de l’introduction en bourse proposée.

Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley India, BOFA Securities et Citigroup sont les chefs de file de l’offre. Delhivery recherche une valorisation d’environ 5 à 5,5 milliards de dollars de l’introduction en bourse proposée.

Delhivery est devenue une licorne en 2019 lorsqu’elle a levé 413 millions de dollars lors d’un tour de table de série F dirigé par SoftBank Vision Fund, avec les investisseurs existants Carlyle Group et Fosun International. Il était alors évalué à 1,5 milliard de dollars

La start-up prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour financer des initiatives organiques et des initiatives de croissance inorganique, notamment pour des acquisitions et d’autres capacités stratégiques.

Alors qu’environ Rs 2 500 crore sont réservés au financement d’initiatives de croissance organique, un autre Rs 1 250 crore est réservé à la croissance par le biais d’acquisitions et d’autres initiatives stratégiques, a déclaré le DRHP.

« En cas d’excédent après utilisation du produit net pour les objets susmentionnés, nous pouvons utiliser cet excédent pour les besoins généraux de l’entreprise, à condition que le montant total à utiliser pour les objectifs généraux de l’entreprise ne dépasse pas 25% du produit net conformément avec la loi applicable », a déclaré Delhivery dans son projet de prospectus.

Delhivery est en concurrence avec des sociétés telles que BlueDart, DTDC et Safexpress dans des domaines tels que la livraison express de colis, la livraison de marchandises lourdes, le fret PTL, le fret TL, l’entreposage, les solutions de chaîne d’approvisionnement, les services express et de fret transfrontaliers et les logiciels de chaîne d’approvisionnement. La start-up logistique exploite un réseau pan-indien et fournit des services dans 17 045 codes postaux.

Delhivery, lié à l’introduction en bourse, a également une présence significative dans l’espace du commerce électronique, desservant une grande liste de 21 342 clients sur les marchés du commerce électronique, les détaillants en ligne directs aux consommateurs, ainsi que les entreprises et les PME dans plusieurs secteurs verticaux tels que FMCG, consommateur biens durables, électronique grand public, style de vie, vente au détail, automobile et fabrication.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, Delhivery a déclaré un revenu total de Rs 1 364 crore, sur des dépenses totales d’une valeur de Rs 1 493 crore. La start-up, cependant, a signalé une perte nette de Rs 129,58 crore au cours du trimestre de juin.

D’autre part, le revenu annuel de Delhivery pour l’exercice 21 s’élevait à 3 838,29 crores de Rs, soit une augmentation de 28,4 % en glissement annuel par rapport à 2 988,62 crores de Rs pour l’exercice 20. Ses pertes annuelles pour l’exercice 21 se sont élevées à 415,74 crores de Rs, contre 268,92 crores de Rs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.