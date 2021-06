Delia Fiallo meurt : Comment l’écrivain de romans est-il mort ?

. Delia Fiallo est décédée à l’âge de 96 ans.

L’écrivaine et scénariste de feuilleton Delia Fiallo, 96 ans, est décédée aux premières heures du mardi 29 juin dans la ville de Coral Gables, en Floride. Fiallo, connue artistiquement comme “La mère de la telenovela” était le précurseur des mélodrames dans des pays comme le Venezuela, le Mexique, le Brésil, les États-Unis et Porto Rico.

La nouvelle de la mort de la star cubaine a été confirmée par sa fille dans un bref communiqué de presse diffusé sur le site Internet de Las Estrellas : “Elle est décédée en paix et entourée de ses proches”.

Dans une interview exclusive à l’agence de presse ., l’actrice vénézuélienne Lupita Ferrer a déclaré que la mort de Delia Fiallo n’avait pas pris ses proches par surprise, ceci car “elle était très malade” ces derniers mois.

Jusqu’à présent, les proches de la célèbre interprète n’ont pas fourni de détails sur sa cause de décès.

Fiallo a étudié la Philosophie et les Lettres à l’Université de La Havane, sa passion pour la littérature lui a permis de commencer sa carrière artistique dans son Cuba natal en 1957 avec l’adaptation du feuilleton « Soraya ».

Après s’être fait connaître à Cuba, la talentueuse écrivaine s’installe aux États-Unis en 1966, où elle écrit une grande partie de ses feuilletons à succès.

Delia Fiallo est connue pour des productions télévisées majeures telles que « Cristal », « Esmeralda », « L’héritière », « María del mar », « Une jeune fille nommée Milagros », « Kassandra » et « Pobre diabla ».

L’impact de la talentueuse cubaine dans l’industrie de la telenovela se reflète dans ses histoires originales qui ont été couvertes dans divers pays et langues, battant des records d’audience ces dernières années.

Une grande partie de la carrière artistique de Delia Fiallo s’est développée au Venezuela grâce à une alliance importante qu’elle a conclue avec RCTV et Venevision, des chaînes de télévision qui ont diffusé ses plus grands succès tels que “Cristal” et “Peregrina”.

La dernière telenovela originale écrite par Fiallo était “Cristal” en 1985, une production fascinante qui a consacré Lupita Ferrer, Jeannette Rodríguez, Carlos Mata et Raúl Amundaray comme de grandes stars du mélodrame.

Venevision a honoré la mémoire de Delia Fiallo

Venevision, la chaîne de télévision qui a diffusé les feuilletons les plus mémorables de Delia Fiallo, a honoré la mémoire de l’écrivain et scénariste cubain avec une publication émouvante sur la plateforme Instagram.

“De Venevision, nous nous joignons aux sincères condoléances à la famille et aux amis de Delia Fiallo, une grande écrivaine qui dit au revoir après 96 ans de vie à façonner de grandes histoires inoubliables (…) Son travail a même été couvert par elle-même, en plus d’être l’écrivain le plus couvert au monde, laissant un héritage inégalé dans le monde du drame Paix à sa dépouille et beaucoup de force à ses proches », a souligné le communiqué de presse significatif des médias vénézuéliens.

Delia Fiallo a vendu les droits de ses telenovelas à Televisa

Après avoir terminé sa carrière artistique exceptionnelle en tant qu’écrivain, Delia Fiallo a vendu les droits exclusifs de ses feuilletons au réseau de télévision Televisa pour une somme d’argent considérable qui à ce jour est inconnue.

Dans une interview à CNN en Español en 2018, Fiallo a admis avoir regretté d’avoir abandonné les droits de ses histoires à succès : production, à Venevisión, au Venezuela. Et Televisa m’a offert une production formidable. Que s’est-il passé? La chose principale a échoué: Le livre. En changeant tout, le livre échoue ».

« Ils m’ont très bien payé pour mes travaux, mais beaucoup d’entre eux ont été mis de côté. Beaucoup d’entre eux ont été des résultats terribles, comme dans le cas de Kassandra, par exemple », soulignait également le scénariste de l’époque.