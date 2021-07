Délibérer des lois avant de les adopter

Plus tôt cette semaine, Lok Sabha a adopté le projet de loi dans un vacarme. Il attend maintenant le débat à Rajya Sabha.

Par Chakshu Roy

Le Parlement n’a adopté aucune loi au cours de la première semaine de la session de la mousson en cours. Les cris de slogans continus dans les deux chambres sur les lois agricoles et la controverse sur le piratage de Pegasus ont balayé les quatre premiers jours de la session de mousson de 19 jours du Parlement. On s’attendait à ce qu’au cours de la deuxième semaine, les partis politiques résolvent leurs différends et que les deux chambres puissent reprendre leur fonctionnement normal. Mais l’impasse continue au Parlement. Dans les deux semaines qui restent à la session, le gouvernement veut l’approbation parlementaire sur 26 projets de loi. Plusieurs d’entre eux sont axés sur l’industrie et se répartissent en deux catégories : les projets de loi en instance au Parlement des sessions précédentes et les idées nouvelles que le gouvernement prévoit d’apporter au cours de cette session.

Dans la première catégorie se trouvent trois propositions législatives, le projet de loi sur la réglementation de l’affacturage (amendement), l’amendement au code de l’insolvabilité et de la faillite et l’ordonnance sur la réforme des tribunaux. Le projet de loi sur l’affacturage est la première modification de la loi de 2011 réglementant l’activité d’affacturage (une opération par laquelle une entreprise peut vendre ses dettes à une entité). L’objectif de la loi de 2011 était de résoudre les problèmes de liquidité rencontrés par les MPME. Cela faisait partie du dernier lot de propositions présentées pendant le mandat du ministre des Finances de l’époque, Pranab Mukherjee, avant de devenir président.

Dans son discours sur le budget 2019, la ministre des Finances Nirmala Sitharam a annoncé l’intention du gouvernement d’élargir le réseau des entités engagées dans le secteur de l’affacturage. La loi d’origine n’autorisait que les NBFC dont 50% des revenus et des actifs provenaient de l’activité d’affacturage – le projet de loi 2020 a supprimé ce seuil. Le comité parlementaire des finances dirigé par Jayant Sinha a recommandé l’inscription obligatoire des cotisations gouvernementales sur le système d’actualisation des créances commerciales et de le relier au réseau de taxe sur les produits et services. Plus tôt cette semaine, Lok Sabha a adopté le projet de loi dans un vacarme. Il attend maintenant le débat à Rajya Sabha.

L’Ordonnance d’amendement sur l’insolvabilité et la faillite est une autre loi qui a un impact sur les MPME. Cette ordonnance permet à un débiteur MPME d’engager le processus de résolution après avoir obtenu l’approbation de 66% de ses créanciers. L’avantage de ce procédé est que le débiteur (et non le créancier) conserve la direction de l’entreprise et se protège des poursuites judiciaires. Lors de l’adoption du Code de l’insolvabilité et de la faillite de 2016, le Parlement a discuté du fait que la loi pourrait nécessiter quelques modifications. Depuis lors, six modifications ont été apportées au code des faillites, dont cinq par le biais de la promulgation d’une ordonnance par le gouvernement lorsque le Parlement n’a pas siégé.

L’Ordonnance sur la réforme du tribunal est une autre loi que le gouvernement a apportée après la session budgétaire de cette année. Des tribunaux ont été créés en vertu de différentes lois pour fournir un jugement spécialisé et un règlement plus rapide des affaires. Depuis 2017, le gouvernement réorganise le système judiciaire. Premièrement, il a fusionné les tribunaux ayant une similitude fonctionnelle. En vertu de cette ordonnance de 2021, elle abolit les tribunaux d’appel créés en vertu de lois comme la loi sur le cinématographe, la loi sur les marques, etc. L’ordonnance précise que les High Courts seront désormais en charge du travail effectué par ces tribunaux.

Le gouvernement est d’avis que les tribunaux n’ont pas toujours mené à une prestation efficace de la justice. La commission parlementaire sur le commerce présidée par Vijay Sai Reddy, membre du Rajya Sabha, a récemment examiné le régime des DPI dans le pays. Après avoir écouté les points de vue des différentes parties prenantes, le comité a recommandé que le gouvernement reconsidère la suppression de la Commission d’appel de la propriété intellectuelle créée en vertu de la Loi sur les marques, qui traite efficacement les questions complexes de DPI. Le comité a également observé que le gouvernement devrait entreprendre des évaluations d’impact judiciaire et mener des consultations plus larges avant d’abolir un système établi.

Le gouvernement a également l’intention de soumettre de nouvelles propositions législatives au cours de cette session à l’examen du Parlement. L’un d’entre eux est le projet de loi amendant l’électricité qui délicitera la distribution d’électricité pour accroître la concurrence. La dernière tentative législative de réforme de l’électricité a été faite dans le dernier Lok Sabha en 2014. Dans ce projet de loi, le gouvernement avait l’intention d’introduire des licences de fourniture multiples et de poursuivre le transport (réseau de distribution) en tant qu’activité réglementée. Ce projet de loi est devenu caduc en 2019 à la fin du 16e Lok Sabha. Le gouvernement propose également de dépénaliser 12 infractions en vertu de la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des lois similaires déjà promulguées par le Parlement, où les sanctions pénales ont été supprimées pour les manquements procéduraux/mineurs en vertu de la Loi sur les sociétés. Un projet de loi visant à augmenter l’assurance sur les dépôts bancaires de ‘1 lakh à ‘5 lakh est également à l’étude pendant la session de la mousson. Des informations détaillées sur toutes ces propositions seront disponibles lorsque le gouvernement les présentera au Parlement.

Mais il y a quelques projets de loi qui sont absents de l’agenda du gouvernement. Par exemple, il y a eu une annonce budgétaire concernant la privatisation de deux ou plusieurs banques du secteur public. Une autre concernait la consolidation de quatre lois de marché différentes en un seul code du marché des valeurs mobilières. Ces deux propositions ne font pas partie du programme législatif du gouvernement. Un autre élément manquant est un projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies, dont il a été question pour la première fois lors de la session budgétaire.

Il appartient au Parlement de délibérer soigneusement sur les lois avant de les adopter. Un mécanisme solide pour y parvenir consiste à soumettre tous les projets de loi à un processus d’examen détaillé par des comités parlementaires. Si le processus du comité est contourné et que la législature continue d’être perturbée, les projets de loi adoptés à la hâte peuvent ne pas atteindre les résultats escomptés.

