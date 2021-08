Délicencer la distribution électrique indienne – The Financial Express

Les États auraient besoin d’un délai pour se préparer à ce changement important. L’Inde a toujours bien planifié mais le rythme d’exécution a souvent été retardé. Nous espérons sincèrement que ce n’est pas le cas avec le déclassement de la distribution électrique.

Par Sambitosh Mohapatra

Le paysage du secteur énergétique indien s’est considérablement transformé au cours des dernières années avec des réformes visant à encourager les technologies de production propre, à améliorer les programmes d’excellence opérationnelle au niveau des services publics, à améliorer l’accès des consommateurs, etc. offrant un choix au consommateur, une concurrence dans le segment de l’offre et libérant d’énormes retombées potentielles tout en favorisant la convergence entre les secteurs adjacents.

Le déclassement de l’activité de distribution est proposé dans le dernier amendement à la Loi sur l’électricité de 2003. Selon les amendements proposés, une entité doit s’inscrire auprès de la SERC pour la distribution d’électricité dans un État particulier au lieu d’obtenir une licence de distribution. Une entité doit s’inscrire auprès du CERC si elle envisage de distribuer de l’électricité dans plusieurs États. Le SERC/CERC serait tenu de traiter la demande dans les 60 jours suivant sa réception. Les critères d’éligibilité pour la qualification en tant que discom seront notifiés par le Centre séparément. La suppression des licences permettrait également la concurrence dans le secteur de la fourniture au détail, permettant à plusieurs détaillants d’opérer dans la même zone géographique soit en utilisant un réseau existant via un accès non discriminatoire, soit en créant leur propre réseau. Les consommateurs seront autorisés à se prévaloir de l’alimentation de n’importe quel discom enregistré pour fournir dans leur région.

Cela permettra l’accès à des modèles basés sur les services et permettra aux nouveaux entrants sur le marché avec des capacités de services ou de technologie dans tous les segments de valeur. Alors que le programme national des compteurs intelligents (SMNP) s’accélère déjà, une préférence pour les modèles de paiement à l’utilisation et de location est déjà observée. Les entreprises de la mobilité, des médias numériques et du divertissement, de la domotique, des télécommunications et de la vente au détail exploreront les jeux sectoriels ; ainsi que d’autres acteurs des services publics comme le gaz et l’eau.

La séparation des rôles dans la gestion du réseau et le service aux consommateurs donnerait naissance à de nouvelles institutions émergeant à travers les contiguïtés, et améliorerait la responsabilité et la transparence.

La mauvaise santé financière de la distribution a eu un impact sur la chaîne de valeur sectorielle et sur la capacité à innover, en attirant des talents et en limitant l’infusion de technologies. Les réformes de la dernière étape soutiendront les investissements et l’efficacité du secteur autour de la numérisation, de la décarbonisation et de la décentralisation.

La ségrégation entraînera une allocation du capital plus judicieuse et les gains d’efficacité influenceront positivement les tarifs de détail. Avec le CERC travaillant déjà à la création d’un mécanisme de marché de gros plus dynamique et efficace, les discothèques seraient en mesure de s’approvisionner en énergie moins chère et plus efficace, profitant ainsi aux consommateurs de détail. Les innovations autour de la convergence et du regroupement auront un impact sur l’allocation du capital et le partage des coûts communs. Cela peut également aider à l’accélération d’autres activités dans lesquelles le service public pourrait s’aventurer, comme la domotique, la monétisation des données, la vente d’appareils économes en énergie et les services de gestion de l’énergie, entre autres.

Alors que la proposition a un potentiel énorme pour améliorer l’état actuel de la distribution d’énergie, des considérations critiques pour établir le cadre opérationnel seraient impératives pour garantir que les défis suivants sont résolus : le renforcement des ERC pour leur permettre d’établir des bases de référence correctes et de surveiller la qualité des services d’approvisionnement et de consommation; l’élaboration d’un cadre de responsabilisation définissant clairement les rôles et les responsabilités entre les divers participants au réseau, au commerce et à l’approvisionnement au détail afin de minimiser les différends ; concevoir des institutions, des processus et des systèmes dans le cadre des centres de répartition de la charge d’État pour mettre en œuvre un système de comptabilité énergétique transparent et équitable pour tenir compte de tous les clients de détail à tous les niveaux de tension ; renforcer la détermination des tarifs et la gestion des surtaxes de subventions croisées par le biais du fonds de l’obligation de service universel (OSU) ; développer un mécanisme de contrôle et de compréhension des clients et de leurs profils pour répondre à leurs besoins spécifiques, y compris les subventions ; la mise en place d’un mécanisme clair pour le changement de consommateur ainsi qu’une surveillance politique et réglementaire ; développer un mécanisme transparent pour la capture, le stockage et le partage des informations sur les clients et les compteurs parmi les multiples licences de vente au détail en tenant compte des préoccupations des clients concernant la confidentialité et l’utilisation des données ; parvenir à un équilibre entre l’approvisionnement en énergie verte efficace et propre, et conclure des contrats d’achat d’électricité à long terme avec des centrales inefficaces, tout en développant des solutions innovantes pour la réaffectation de centrales plus anciennes ; et l’élaboration de lignes directrices pour l’élaboration d’« autres réglementations commerciales » afin de fournir des incitations pour tirer parti des actifs sous-jacents et créer des flux de revenus supplémentaires pour les participants.

Les États auraient besoin d’un délai pour se préparer à ce changement important. L’Inde a toujours bien planifié mais le rythme d’exécution a souvent été retardé. Nous espérons sincèrement que ce n’est pas le cas avec le déclassement de la distribution électrique.

