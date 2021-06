Délices disco toujours aussi éblouissants ⋆ .

Mark Wahlberg dans Boogie Nights. (New Line Cinema/HBO Max/Image de la bande-annonce via YouTube)

Les frasques joyeusement débiles de Dirk Diggler et al. mettre en lumière un vide sombre dans le paysage américain.

Paul Thomas Anderson a une annonce à faire dans les premiers instants des Boogie Nights de 1997, la première fois que la plupart d’entre nous voyaient son travail. (Son seul long métrage précédent, Hard Eight, est un joyau, mais peu l’ont vu à sa sortie en 1996.) L’annonce est la suivante : je suis un cinéaste incontournable. Dans une séquence de club éblouissante de trois minutes dans laquelle un coup de grue se révèle être un coup Steadicam, marqué sur le classique disco “Best of My Love” par les Emotions, Anderson plonge dans les détails d’une civilisation perdue de seulement 20 ans plus tôt , nous présente un tas de personnages principaux et informe le public que nous sommes entre les mains d’un artiste d’une assurance effrontée.

Pendant les deux heures et demie suivantes, le scénariste-réalisateur tient sa promesse : près d’un quart de siècle plus tard, Boogie Nights (maintenant en streaming sur HBO Max) se présente comme l’un des films les plus beaux et les plus infiniment revisionnables de la ‘ années 90. (Les spoilers suivent.)

Boogie Nights est une synthèse ingénieuse de deux styles cinématographiques remarquables. L’avatar d’Anderson est Robert Altman, qui n’a pas toujours travaillé dans le même registre mais a remporté ses plus grands éloges pour des tableaux vivants longs, diffus et très peuplés comme Nashville (1975) et Short Cuts (1993). Altman s’est fortement appuyé sur l’improvisation et la sérendipité pour éloigner le cinéma des années 70 de la structure artificielle en trois actes et des arcs de personnages bien définis. Il n’y a aucun personnage principal dans aucun de ces films d’Altman, et à Nashville, les gens que nous rencontrons sont autant d’abeilles bourdonnant autour d’un politicien populiste excentrique que nous ne voyons même jamais. Parfois, regarder un film d’Altman, c’est comme être un étranger déconcerté lors d’un cocktail animé où tout le monde semble parler en même temps, les blagues intérieures ne sont jamais expliquées et rien ne sert à rien. La fête continue jusqu’à ce qu’elle s’arrête et tout le monde rentre à la maison.

Empruntant sa forme narrative, ou plutôt l’informe, à Altman, Anderson l’a habillé avec l’éblouissement de Martin Scorsese, qui malgré sa dénonciation des films de bandes dessinées comme de simples manèges de parc à thème, a depuis 50 ans profondément plongé dans le réalisateur. un sac d’astuces pour étonner et ravir ses téléspectateurs avec toutes sortes de mise en scène : casseroles fouettées, plans de suivi rapides, plans de grue en piqué, voyages Steadicam méticuleusement chorégraphiés, coupe rapide et superposition revigorante de classiques du jukebox.

Anderson utilise tous les trucs préférés de Scorsese et plus encore dans Boogie Nights, créant tellement de sensations audiovisuelles que lorsqu’il ralentit et réalise en utilisant des prises plus longues plus conventionnelles, comme dans la scène dans laquelle l’acteur porno Dirk Diggler (Mark Wahlberg) est forcé dans un acte de prostitution dans une voiture, le suspense est démesuré, même s’il n’y a pas vraiment d’enjeu à quoi que ce soit : dans la plupart des films, tout repose sur le destin d’un personnage central (et le film serait terminé s’il mourait) . Mais dans Boogie Nights, à tout moment, n’importe qui pouvait mourir ou être envoyé en prison et cela n’aurait pas vraiment d’importance. Nous n’avons aucun attachement émotionnel à qui que ce soit. Dirk Diggler n’est pas un héros dans le sens où il essaie de répondre à une question ou d’atteindre un objectif, et il n’est pas un anti-héros dans le sens où nous voulons assister à son apparition. C’est juste un idiot qui se trouve avoir une partie du corps de taille inhabituelle, dérivant d’une série d’événements après l’autre. Tout le monde dans le film est à peu près pareil; personne n’essaye d’accomplir quoi que ce soit et personne n’apprend rien.

Anderson’s est une vision assez sombre de l’humanité, mais je ne peux pas nier qu’elle est convaincante. Tout autour de nous, il y a des gens qui suivent le courant de la vie, font tout le travail nécessaire, s’amusent autant qu’ils peuvent se le permettre à un moment donné, sans se soucier des conséquences qui pourraient l’attendre, sans se soucier de la direction que cela prend. Il n’est même pas nécessaire de se tourner vers une industrie imprégnée d’hédonisme pour trouver des exemples de personnes sans but ni structure. Ils sont tout autour de nous. La bande originale du juke-box du film souligne ce point : il s’agit d’une culture de célibataires, ce qui signifie à la fois des chansons à succès de la radio et des individus atomisés. Les titres des chansons offrent un contrepoint ironique à l’action : « Fooled Around and Fell in Love », d’Elvin Bishop, mais bien que tout le monde dans ce film s’amuse, personne ne tombe jamais amoureux. “Lonely Boy”, d’Andrew Gold, est une référence sauvage au fils de l’actrice porno Amber Waves (Julianne Moore), joué sur une scène dans laquelle un garçon invisible appelle la maison dans laquelle sa mère fait la fête mais personne ne peut trouver elle parce que personne n’a jamais entendu parler de “Maggie”, son vrai nom. Le désir du garçon pour sa mère est palpable même si nous ne savons rien de lui ; il caractérise la culture ruineuse de l’égoïsme absolu dans le film. Anderson parodie brutalement le fossé entre la mère et l’enfant en le gardant hors de l’écran ; le garçon ne voit jamais sa mère, et donc nous ne voyons jamais le garçon.

Personne d’autre dans le film ne se connecte vraiment non plus. Les gens rebondissent pour gagner de l’argent ou pour faire la fête, mais il n’y a pas de relations profondes. Dirk et sa co-star Reed (John C. Reilly) ont le lien le plus étroit dans le film, mais ce ne sont que des frères sans cervelle qui font des trucs ensemble, rejoints principalement par leur manque de compréhension de quoi que ce soit. Il est impossible de les imaginer avoir une conversation significative et ils ne le font jamais. Un couple marié, membre de l’équipe de tournage Little Bill (William H. Macy) et son épouse (Nina Hartley), dont on n’apprend jamais le nom, ne semblent unis que par mépris. Ce qui semble être une amitié entre le réalisateur Jack Horner (Burt Reynolds) et son homme d’argent le colonel (Robert Ridgely) se termine brusquement après que ce dernier a été arrêté pour un crime sexuel impliquant un enfant ; lorsque le colonel avoue et demande de l’aide, Jack raccroche simplement le téléphone et s’éloigne sans un mot. Nous savons que Jack a encore des sentiments pour Little Bill car après la mort de ce dernier dans un meurtre-suicide, nous découvrons à notre grande surprise que Jack garde un portrait du mort dans sa maison, mais c’est aussi loin que quiconque va vers le deuil, ou même en mentionnant, Little Bill. Lorsque Todd, l’ami que Dirk et Reed fabriquent à des fins de trafic de drogue, est tué, il disparaît tout simplement de l’histoire. Personne ne reparle de Todd, personne ne tire de leçon de sa mort. C’est à la prochaine chose.

Il y a un aspect nihiliste dans l’approche d’Anderson auquel j’ai tendance à résister — n’exigeons-nous pas que l’art façonne la vie en une sorte d’ordre, une leçon, une intrigue ? Et dans le suivi d’Anderson, Magnolia (1999), cette épopée du hasard, je trouve le trouble agressif insupportable. Ce qui place Boogie Nights sur un plan plus élevé que Magnolia – et tous les films d’Anderson ultérieurs, dont aucun ne l’a égalé – est l’ironie impassible du dialogue qu’il a écrit pour cette galerie de crânes engourdis. Tout ce que ces idiots disent et pensent est contredit de manière si flagrante par ce que nous observons que Boogie Nights se développe en l’un des drames les plus drôles jamais écrits. Après avoir regardé l’imitation la plus lamentable et la plus inepte d’un film d’espionnage au collège qui se déroule sous nos yeux, un caméraman s’émerveille : “C’est un vrai film, Jack.” Le réalisateur est tellement attaché au principe de qualité qu’il se vante : « Avant de vous retourner, vous avez peut-être dépensé 20, 25, 30 000 dollars pour un film. L’acteur porno qui aspire à être un vendeur de chaînes stéréo légitime, Buck Swope (Don Cheadle), ne sait rien de sa vocation : « Vous voyez ce système ici ? C’est de la Hi-Fi. . . haute fidélité. Cela signifie qu’il s’agit d’une fidélité de la plus haute qualité. Quand un jeune étalon gémit que deux filles ont fait une overdose en sa présence en deux jours, le colonel le réprimande : « Pensez-vous que cela signifie que vous devriez peut-être penser à acheter de nouvelles conneries ? Qu’est-ce que tu penses ? Ah, c’est donc la marque de cocaïne qui pose problème.

La vie dans le secteur du porno dans les années 70 – et peut-être bien au-delà de ce domaine – ressemble à tant de singles à succès sur la bande originale. Tout se passe dans des rafales de plaisir de trois minutes. Une chanson se termine et la suivante commence. Les gens passent d’un acte hédonique à l’autre, sans même remettre en question la durabilité de leurs choix de vie, et encore moins en comprenant que leur vie est moralement et spirituellement vide. Rarement, voire jamais, un cinéaste n’a représenté le vide avec autant d’éclat et d’esprit.

se