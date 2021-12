Délicieuses boulettes de saucisses au fromage pour le jour du match de la NFL : essayez la recette

Il est difficile de discuter avec des boulettes de saucisses pour un apéritif qui plaira à tout le monde. Il est encore plus difficile de discuter avec eux le jour du match. Heureusement, ces délices au fromage et à la viande sont faciles à préparer, se réunissant en quelques étapes seulement avec environ 15 minutes de travail de préparation.

Pour compléter le repas, transformez ces amuse-gueules en entrée en les servant avec une purée de patates douces et une salade d’épinards ou des légumes verts sautés de votre choix. La recette sert 12, mais n’hésitez pas à réduire de moitié ou à doubler la recette au besoin pour l’adapter à la taille de votre hayon ou de votre foule.

Johnsonville partage sa recette de « boulettes de saucisse » avec Fox News Digital. (Johnsonville, LLC)

Pour 12 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients:

1 paquet de saucisses italiennes fraîches hachées chaudes entièrement naturelles JOHNSONVILLE (16 onces) ou 1 paquet de saucisses italiennes piquantes fraîches JOHNSONVILLE (19 onces) ou saucisses hachées ou maillons de saucisses de votre choix2 tasses de fromage cheddar râpé 1¼ tasses de mélange à pâtisserie (Bisquick, Jiffy® ou mélange à pâtisserie au choix)¼ tasse d’oignons finement hachés¼ tasse de champignons finement hachés¼ tasse de lait

Les directions:

Dans une poêle, cuire et émietter la saucisse à feu moyen jusqu’à ce que la saucisse soit dorée et que la température interne soit de 160 °F; environ 10 minutes. Égoutter si désiré.Dans un grand bol, mélanger la saucisse, le fromage, le mélange à pâtisserie, l’oignon, les champignons et le lait; bien mélanger. Façonner le mélange en 36 boules de la taille d’une noix; placer sur une plaque à pâtisserie graisséeCuire à 350 °F jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés; 15 – 20 minutes.Sortir du four; laisser reposer 5 minutes avant de servir. Servir avec une sauce barbecue ou chutney.

Cette recette originale appartient à Johnsonville et a été partagée avec Fox News.