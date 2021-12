Delilah Belle Hamlin ombrage apparemment les parents Lisa Rinna et Harry Hamlin dans une vidéo supprimée depuis

Delilah Belle Hamlin a quelque chose à dire sur ses parents, Lisa Rinna et Harry Hamlin. Dans une vidéo supprimée depuis, Delilah a écrit qu’elle voulait que ses parents paient pour sa « traumatothérapie », selon Us Weekly. Sa vidéo survient un peu plus d’un mois après qu’il a été révélé qu’elle avait été hospitalisée à la suite d’une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance.

Delilah a initialement publié une vidéo sur TikTok réglée sur « Jingle Bell Rock ». Elle a écrit à côté du clip : « Des choses irréalistes que je veux pour Noël… que mes parents paient pour ma thérapie de traumatologie. » La vidéo a depuis été supprimée de son compte, mais peut être visionnée ici. Us Weekly a rapporté avoir contacté les représentants de Rinna pour commentaires. Ni Rinna ni Harry n’ont commenté publiquement la situation (cette nouvelle a éclaté juste au moment où il a été signalé que la star de Real Housewives of Beverly Hills avait été testée positive pour COVID-19 aux côtés de certains de ses camarades de casting, provoquant un arrêt de la production).

Comme mentionné précédemment, la vidéo de Delilah a été publiée plus d’un mois après qu’elle a partagé qu’elle avait été hospitalisée à la suite d’une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance. Elle a posté une vidéo de près de 30 minutes sur Instagram dans laquelle elle a dit à ses abonnés qu’elle avait initialement rencontré des problèmes de santé après avoir reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19. Delilah a déclaré que le vaccin provoquait « une réponse auto-immune » dans son corps. Elle a continué à dire qu’elle n’était pas anti-vaccin, mais a expliqué que le vaccin « a éclaté et a déclenché certaines maladies auto-immunes que je ne savais pas que j’avais ».

Le modèle a révélé plus tard qu’elle luttait contre plusieurs maladies, notamment la maladie de Lyme, le virus d’Epstein-Barr, l’encéphalite et les troubles neuropsychiatriques auto-immuns pédiatriques associés aux infections streptococciques (PANDAS). Delilah a déclaré qu’elle avait l’impression que son corps était en « mode combat ou fuite » et qu’elle avait ensuite demandé l’aide d’un psychiatre pour ses crises de panique. « Il m’a surprescrit un médicament qu’un de mes amis prend environ 10 milligrammes, et il m’en a donné environ 20 milligrammes trois fois par jour, puis il m’a donné 3 milligrammes de Xanax par jour », a-t-elle expliqué. « Donc, mon corps est devenu dépendant du Xanax, numéro un et numéro deux, j’ai fait une overdose. Je ne voulais pas du tout. J’ai fait une overdose de ce médicament appelé propranolol. J’ai pris Benadryl avec et pour une raison quelconque, j’ai fini par à l’hôpital. »

Delilah a ensuite demandé de l’aide dans un « bel endroit en Arizona ». Alors qu’elle se sentait bien au début, elle a finalement commencé à avoir des crises dues à une encéphalite, ce qui en faisait un « risque médical ». On lui a alors demandé de quitter l’établissement. Quant à la façon dont elle allait après l’épreuve, elle a dit qu’elle « avait du mal à comprendre, en quelque sorte, quoi faire. Mentalement, je ne suis pas très bien aujourd’hui. Je me sens désespérée … depuis le dernier centre de traitement ça marche pas. » La jeune femme de 23 ans a terminé la vidéo en remerciant ses abonnés pour leur soutien.