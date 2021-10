Delilah Hamlin jette de l’ombre sur Scott Disick, mais Amelia ne comprend pas

Dalila Hamlin a lancé un coup pas si subtil à sa sœur Amélie Hamlinest ex Scott disque, mais il semble qu’elle n’ait pas été assez claire.

Amelia a partagé une photo d’elle en train de modeler un survêtement Alo alors qu’elle lisait des magazines sur le sol, sous-titrant la photo, « Le diable porte @Alo. »

Alors, Delilah a répondu avec insolence, « bien mieux que les photos prises par sans talent », faisant apparemment référence aux récentes photos Instagram de Scott modélisant sa ligne de vêtements, Talentless. Mais, il semble qu’Amelia n’ait pas reçu le mémo sur la séance photo de Scott, alors qu’elle s’interrogeait: « @delilahbelle pourquoi ne le reçois-je pas[?] »

Pour être juste envers Amelia, le tour de passe-passe de Delilah est sorti du champ gauche. Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis qu’Amelia et Scott ont officiellement mis fin à leur relation, et c’est peut-être assez de temps pour qu’elle soit sortie de la situation.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que les Hamlin sont louches envers Scott, depuis que l’alun de L’incroyable famille Kardashian s’est mêlé à un drame impliquant son ex. Kourtney kardashian et son nouveau fiancé Travis Barker.