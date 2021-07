Délimitation du Jammu-et-Cachemire : tout ce que vous devez savoir alors que la CE ouvre le bal lors du premier scrutin depuis l’abrogation de l’article 370

in

Près de deux semaines après la rencontre historique du Premier ministre Narendra Modi avec les dirigeants du Jammu-et-Cachemire, une commission de délimitation dirigée par la justice (à la retraite) Ranjana Prakash Desai est arrivée à Srinagar aujourd’hui pour une visite de quatre jours. La commission a été chargée de rencontrer des dirigeants politiques et des groupes de la société civile, entre autres, pour recueillir des contributions de première main afin de se tailler de nouvelles circonscriptions au Jammu-et-Cachemire. La commission de trois membres comprend la juge Ranjana Prakash Desai, le commissaire en chef des élections Sushil Chandra et le commissaire adjoint aux élections Chandra Bhushan.

Lors de la réunion du 24 juin avec 14 dirigeants du J&K, le Premier ministre Modi avait déclaré que l’exercice de délimitation devait se dérouler rapidement afin que les scrutins puissent avoir lieu le plus tôt possible. La délimitation est donc devenue urgente au milieu des indications selon lesquelles le Centre est désireux d’organiser des élections législatives anticipées au Jammu-et-Cachemire.

L’exercice de délimitation est essentiel pour la tenue des scrutins dans le territoire de l’Union, qui seront les premières élections législatives depuis l’abrogation de l’article 370 et la formation de deux UT – J&K et Ladakh. Une fois l’exercice de délimitation terminé, le nombre de sièges de l’Assemblée au Jammu-et-Cachemire devrait passer de 83 à 90. Vingt-quatre sièges de l’Assemblée restent vacants car ils relèvent du Cachemire occupé par le Pakistan (PoK).

Une fois que la commission aura soumis son rapport et que celui-ci aura été approuvé, cela ouvrira la voie à la tenue de scrutins dans le territoire de l’Union.

La commission a déclaré qu’elle tiendrait une réunion distincte avec chaque parti politique. Alors que le Congrès, le BJP et la Conférence nationale (NC) ont accepté de rencontrer la commission, le PDP de Mehbooba Mufti s’est retiré. Il a déclaré que l’organe manque de « mandat constitutionnel et légal » et fait partie du processus global de déresponsabilisation politique de la population du Jammu-et-Cachemire. La Conférence nationale (CN) a annoncé qu’elle enverrait une délégation de cinq membres pour rencontrer la Commission de délimitation.

La Commission de délimitation avait déclaré qu’elle interagirait non seulement avec les partis politiques mais aussi avec les représentants du public, les responsables de l’administration de l’UT, y compris les agents électoraux/les commissaires adjoints des districts de 20 districts pour recueillir des informations concernant le processus de délimitation tel que mandaté en vertu de la loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire, 2019.

La Commission a été formée en mars de l’année dernière et son mandat a été prolongé d’un an en mars de cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement central a adopté le 5 août 2019 le projet de loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire, qui a abrogé l’article 370 et privé le Jammu-et-Cachemire de son statut d’État.

