Deliveroo baisse la valorisation de son introduction en bourse de près d’un milliard de livres sterling en raison de marchés instables

ré

eliveroo a abaissé aujourd’hui la fourchette de prix de son introduction en bourse de près d’un milliard de livres sterling après qu’une foule de fonds d’investissement traditionnels ont déclaré la semaine dernière qu’ils n’investiraient pas.

La société a déclaré qu’elle abaisserait la fourchette de 390p-460p à 390p-410p, faisant passer la valorisation haut de gamme de 8,8 milliards de livres sterling à 7,9 milliards de livres sterling.

Deliveroo a déclaré que la décision avait été prise en raison de l’agitation des marchés boursiers la semaine dernière et non de la rafale d’entreprises d’Aviva et de L&G à M&G, qui ont déclaré qu’elles éviteraient le flottant en raison de préoccupations concernant les conditions de travail.

Les analystes ont noté que Trustpilot est tombé en dessous de son prix d’introduction en bourse la semaine dernière, tandis que les deux tiers des introductions en bourse dans le secteur de la technologie aux États-Unis sont tombés en dessous de leur prix d’offre.

La décision a été prise alors que les investisseurs ont déclaré qu’ils soutiendraient le flottant à la valorisation de 8,8 milliards de livres sterling, mais la société a déclaré qu’il était important de trouver le bon point d’entrée pour les nouveaux investisseurs ainsi que pour les investisseurs existants.

Le flottant de Deliveroo n’est pas largement inspiré par les investisseurs existants qui souhaitent vendre, de sorte que la pression pour obtenir le prix le plus élevé possible est moindre que dans de nombreuses autres introductions en bourse.

LIRE LA SUITE

Les analystes étaient préoccupés par le fait que Trustpilot avait été évalué de manière agressive à 1,1 milliard de livres sterling et voyait maintenant ses actions couler.

Des sources proches de Deliveroo ont déclaré qu’il ne souhaitait pas le même sort et souhaitait que le prix soit fixé pour que les investisseurs de détail – principalement des clients fidèles de Deliveroo autorisés à entrer en bourse – obtiennent une bonne affaire.

Deliveroo fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux sur la façon dont il paie ses passagers. Ils sont traités comme des travailleurs indépendants plutôt que comme des employés. Cela signifie qu’ils ne perçoivent pas les indemnités de maladie, les congés et les droits à pension des salariés.

L’entreprise soutient que ses clients veulent la flexibilité d’être des travailleurs indépendants afin de pouvoir travailler pour d’autres entreprises ou refuser des emplois s’ils ne veulent pas les faire.

Les investisseurs qui ont déclaré la semaine dernière qu’ils éviteraient le flottant ont souvent déclaré qu’ils étaient préoccupés par cela pour des raisons éthiques ou craignaient que de nouvelles réglementations ne viennent forcer Deliveroo à changer.

La société a reconnu un tel risque dans son prospectus boursier, mais souligne qu’elle a déjà remporté deux recours devant la Haute Cour au Royaume-Uni sur la question.

Uber ce mois-ci a cédé après des années de pression pour mettre ses chauffeurs sur des contrats d’employés.

Cependant, il ne l’a fait qu’après avoir perdu devant la Cour suprême sur la question et la société mère n’a pas étendu le changement aux utilisateurs d’Uber Eats, qui restent des travailleurs indépendants.

Des sources à Deliveroo ont déclaré que les investisseurs s’étaient interrogés sur la situation réglementaire concernant les droits des travailleurs. Ceux qui s’étaient inscrits au char avaient été satisfaits des arguments de Deliveroo.

De nombreux fonds qui évitaient le flottant ont également évoqué l’opposition à la structure d’actions à deux classes sur laquelle le fondateur de Deliveroo, Will Shu, a insisté, ce qui lui donne plus de poids sur la gestion de la société que les actionnaires extérieurs.

Le gouvernement souhaite modifier les règles de la Bourse afin que les sociétés d’actions à deux classes puissent rejoindre l’indice FTSE-100. Actuellement, ils sont exclus, mettant Londres en contradiction avec les index prestigieux de Wall Street et d’Asie.

Cependant, les fonds d’investissement traditionnels de Londres sont opposés au changement et semblent utiliser l’introduction en bourse du géant Deliveroo pour faire connaître leur protestation.

Le chancelier Rishi Sunak et d’autres ministres estiment que le Royaume-Uni perdra davantage de flottes d’entreprises technologiques à l’étranger si Londres n’adapte pas ses règles.

Les flottants d’actions à deux classes sont courants dans les flottants de jeunes entreprises technologiques aux États-Unis et à Hong Kong.

Les fondateurs de l’entreprise les aiment parce qu’ils ne veulent pas que leurs entreprises soient la proie de rachats ou d’attaques de puissants investisseurs militants exigeant des changements peu de temps après leur introduction en bourse.

Shu de Deliveroo a déclaré que son inscription à deux classes expirera au bout de trois ans, lorsqu’elle passera à un système à une action, une voix.