Deliveroo IPO met à l’épreuve les références technologiques de Londres

Un chauffeur de scooter Deliveroo fait une pause entre les livraisons à Londres, en Grande-Bretagne

Lorsque la société de livraison de nourriture Deliveroo rejoindra la bourse de Londres mercredi, ce sera la plus grande cotation de Grande-Bretagne depuis une décennie, même si certains des principaux investisseurs du pays – valant plus d’un billion de dollars à eux deux – seront remarquables par leur absence.

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a salué la décision de la société d’entrer en bourse à Londres comme une «véritable réussite technologique britannique» et a déclaré qu’il espérait que cela ouvrirait la voie à davantage de listes d’entreprises technologiques à croissance rapide.

Mais la forte demande pour l’introduction en bourse – elle a été entièrement souscrite dans les heures suivant l’ouverture du carnet de commandes – a été éclipsée par des plaintes concernant sa structure d’actions, des questions sur les problèmes juridiques potentiels pour son modèle économique de gig-économie et la menace de grève de certains de ses travailleurs.

Les investisseurs lourds Aberdeen Standard Life, Aviva, Legal & General Investment Management et M&G sont à l’écart de celui-ci, invoquant des inquiétudes concernant les conditions de travail de l’économie des petits boulots et les droits de vote démesurés qui seront accordés au fondateur Will Shu.

Certains d’entre eux se demandent également si l’entreprise déficitaire peut jamais justifier sa valorisation.

Après avoir initialement recherché jusqu’à 8,8 milliards de livres (12,1 milliards de dollars), la société britannique de technologie a opté pour une fourchette de prix plus étroite et a déclaré mardi qu’elle se situerait au bas de la nouvelle fourchette, évaluant la société à 7,6 milliards de livres.

«Compte tenu des conditions de marché mondiales volatiles pour les introductions en bourse, Deliveroo choisit de fixer des prix de manière responsable et à un point d’entrée qui maximise la valeur à long terme pour nos nouveaux investisseurs institutionnels et de détail», a déclaré une porte-parole de Deliveroo.

Une question est de savoir si l’entreprise soutenue par Amazon sera confrontée au type de répression subie par Uber concernant le statut d’emploi de son personnel.

«Les marges bénéficiaires étroites de Deliveroo pourraient être menacées s’il était obligé de modifier ses avantages de cavalier pour rattraper ses pairs, dans un secteur déjà confronté à une forte pression concurrentielle entre les grandes plateformes technologiques», Andrew Millington, responsable des actions britanniques chez Aberdeen Investissements standard, a déclaré.

SURGE PANDÉMIQUE

Deliveroo a vu la demande monter en flèche pendant la pandémie, les restaurants ayant été fermés pendant plusieurs mois de l’année dernière.

Ses conducteurs indépendants, qui se distinguent par leurs uniformes cyan et blancs, ont souvent dépassé en nombre les autres véhicules de la circulation dans les villes pendant le verrouillage.

Un coureur à qui . s’est entretenu – Krzysztof – a déclaré qu’il se plaignait peu de son traitement, même s’il souhaitait pouvoir obtenir un vélo électrique. Il a déclaré qu’il gagnait entre 300 et 350 livres par semaine en livrant de la nourriture aux familles de Walthamstow dans l’est de Londres.

«Je travaillais sur un chantier de construction à proximité, mais j’ai perdu mon emploi après le COVID-19 et j’ai trouvé cela assez facile de changer», a-t-il dit, préférant ne pas donner son nom de famille.

De nombreux cyclistes, y compris Krzysztof, ne travaillent pas tous les jours. Les coureurs Deliveroo sont classés comme entrepreneurs indépendants et perçoivent des honoraires pour chaque travail. Les employés, en revanche, ont droit au salaire minimum, à l’indemnité de maladie et à l’indemnité de vacances.

La Haute Cour de Londres a déclaré le mois dernier qu’un groupe de chauffeurs Uber étaient des travailleurs et avaient donc droit au salaire minimum dans une décision qui pourrait avoir des ramifications dans l’économie des petits boulots.

Deliveroo affirme que ses conducteurs sont des travailleurs indépendants, car cela leur donne la liberté de choisir quand et où travailler.

«Nous sommes confiants dans notre modèle d’entreprise, qui a été confirmé par les tribunaux britanniques à trois reprises, y compris la Haute Cour à deux reprises», a-t-il déclaré.

Il a rejeté les critiques sur les conditions.

« Nous communiquons avec des milliers de coureurs chaque semaine et la satisfaction est actuellement à un niveau record », a-t-il déclaré dans un communiqué.

‘CUISINES FONCÉES’

Certains critiques se sont demandé si Deliveroo pouvait maintenir sa croissance lorsque les restaurants rouvriraient et que les jeunes consommateurs n’auraient plus à manger à la maison.

Mais Tim Vasilakis, fondateur du vendeur de rue grecque The Athenian à Shoreditch, dans l’est de Londres, a déclaré que les habitudes des clients avaient changé pour de bon.

«C’est un modèle commercial valide et je pense qu’il a fait ses preuves maintenant», a-t-il déclaré. «Je pense que la pandémie n’a fait qu’accélérer quelque chose qui se produisait déjà.»

Il y a trois ans, il a conclu un accord exclusif avec Deliveroo, entraînant une réduction de la commission et la possibilité d’utiliser les «cuisines sombres» de l’entreprise, où la nourriture est préparée par des chefs dans des installations de livraison uniquement.

L’Athénien a installé sa première cuisine sombre à Battersea, à Londres, juste avant que la pandémie ne frappe. Les ventes étaient comparables à celles de certains des huit restaurants traditionnels du groupe, a-t-il déclaré.

Deliveroo, qui lutte contre des concurrents, tels que Uber Eats, Just Eat Takeaway.com, a perdu 226,4 millions de livres en 2020 malgré la poussée de la pandémie.

Mais les investisseurs dans les entreprises technologiques sont habitués aux pertes. Beaucoup se souviennent que Facebook et Amazon étaient déficitaires pendant de nombreuses années avant que les bénéfices n’augmentent.

Dans un environnement à faible débit, ils sont particulièrement tolérants.

«Nous avons été dans un environnement où la croissance a été rare, terne et les investisseurs ont été heureux de payer pour la croissance partout où ils peuvent la trouver», a déclaré Duncan Lamont, responsable de la recherche et de l’analyse chez Schroders.

«Tant que les investisseurs sont heureux de financer ces pertes, des entreprises comme Deliveroo peuvent continuer à s’engager dans cette voie de perdre de l’argent pour gagner en envergure et devenir rentables à long terme.»

La question plus large de la manière dont les gestionnaires de fonds britanniques perçoivent une gouvernance d’entreprise plus faible et l’avènement possible d’une réglementation plus coûteuse sur l’économie des petits boulots déterminera cependant le succès de Londres en devenant une plaque tournante pour les entreprises technologiques.