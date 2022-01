Delivery Hero prend le contrôle de Glovo, la populaire entreprise espagnole de livraison à domicile | Industrie

La société allemande Delivery Hero devient l’actionnaire majoritaire de l’espagnole Glovo, l’une des start-up les plus performantes de notre pays.

L’un des partenaires de Glovo devient l’actionnaire majoritaire, après avoir confirmé l’achat supplémentaire de 39 % des actions.

Héros de livraison il possédait déjà 44% des actions de Glovo, mais avec cet achat cela totalise déjà 83%, dépassant largement 51% des actions nécessaires pour prendre le contrôle de l’entreprise.

Pour réaliser cet achat, la multinationale allemande a valorisé Glovo à 2,3 milliards d’euros, déjà devenue l’une des licornes espagnoles les plus réussies.

La société barcelonaise Glovo est présente à 24 pays, Oui est le leader dans 16 d’entre eux. En somme totale 4,3 millions de clients actifs, 2 900 collaborateurs et 268 millions de livraisons. Elle expérimente déjà des robots de livraison autonomes à Madrid.

Héros de livraison, pour sa part, opère dans plus de 50 pays, a conclu des accords avec plus de 500 000 restaurants et a réalisé plus de 800 millions de livraisons.

Les deux sociétés opèrent ensemble sur tous les continents à l’exception de l’Océanie.

La achat de la plupart des Glovo par Delivery Hero il doit surmonter les enquêtes antitrust dans un certain nombre de pays, il ne devrait donc pas entrer en vigueur avant le deuxième trimestre 2022.

Glovo continuera à opérer sous son propre nom et l’équipe de direction actuelle.

« L’équipe de Delivery Hero admire et soutient Glovo depuis de nombreuses années. Elle a été un pionnier dans l’industrie en offrant un service multivertical depuis le tout début. Leur orientation produit et leur rapidité d’exécution leur ont conféré une position de leader sur 16 des 25 marchés, malgré son lancement plusieurs années plus tard », a-t-il déclaré. Niklas Östberg, PDG et co-fondateur de Delivery Hero.

« Nous continuerons d’investir dans l’équipement et les produits de Glovo, et nous voyons de nombreuses opportunités pour continuer à améliorer leurs opérations avec nos ressources et nos connaissances. »

Oscar PierreLe PDG de Glovo a déclaré : « J’ai commencé avec Glovo en 2015 juste après l’université, et je trouve incroyable comment la technologie peut avoir un tel impact en si peu de temps. Nous avons changé la façon dont des millions d’utilisateurs se procurent leurs produits localement et gèrent leur temps. dans une ville. «

« Avec les marchés que nous servons aujourd’hui, nous pouvons servir une population totale de plus de 700 millions de personnes. Je pense que notre potentiel est inexploité et je suis heureux que nous ayons trouvé un partenaire à la hauteur de notre ambition et de notre culture, et qu’il continuera à soutenir cette aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués », conclut-il.