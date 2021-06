Dell a poursuivi en justice les allégations de «mise à niveau sans précédent» d’un ordinateur portable Alienware ⋆ .

Dell est poursuivi en Californie pour ses allégations selon lesquelles son ordinateur portable Alienware Area-51m R1 offrirait « une évolutivité sans précédent », rapporte Tom’s Hardware. Le client d’Alienware, Robert Felter, accuse l’entreprise d’avoir mené une campagne de marketing « fausse et trompeuse », dans laquelle il promettait que les composants principaux de l’ordinateur portable, y compris le processeur et le processeur graphique, pourraient être remplacés par des modèles plus puissants. Un an plus tard, le successeur de l’Area-51m R1 a été annoncé avec de nouveaux composants non disponibles en tant que mises à niveau pour le modèle d’origine.

« Les consommateurs ont été induits en erreur par la campagne marketing fausse et trompeuse de Dell et ont payé une prime importante pour l’Area 51M R1 en pensant à tort que cette « évolutivité sans précédent » leur permettrait d’économiser de l’argent à long terme en leur permettant de mettre à niveau les composants principaux de leur ordinateur portable plutôt que de devoir acheter un tout nouvel ordinateur portable mis à niveau », allègue le costume.

Dell a annoncé l’Alienware Area 51-m R1 au CES 2019. L’ordinateur portable offrait une variété d’options de processeur Intel de 8e et 9e génération (y compris les processeurs i7-8700, i7-9700K ou i9-9900K) et des cartes graphiques, y compris le RTX 2070 de Nvidia. et 2080. Cependant, lorsque le Area-51m R2 a été annoncé en mai suivant, il proposait des processeurs Intel de 10e génération et de nouveaux GPU, notamment le RTX 2070 Super et le RTX 2080 Super, non disponibles en tant que mises à niveau pour le R1.

Si vous revenez en arrière et regardez les promesses spécifiques que Dell a faites lorsqu’il a annoncé l’ordinateur portable d’origine, il ne semble pas en avoir techniquement rompu. Il a déclaré que l’ordinateur portable ne prendrait en charge que les processeurs Intel utilisant son chipset Z390, compatible avec les processeurs de 8e et 9e générations de l’ordinateur portable R1 d’origine. Cependant, lorsque Dell a annoncé le R2, les nouveaux processeurs Intel de 10e génération utilisaient un nouveau chipset de la série 400. Considérant que c’était la décision d’Intel de changer son chipset, cette décision était sans doute hors des mains de Dell.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les mises à niveau de la carte graphique de l’ordinateur portable, Dell a déclaré à The Report Door au moment de l’annonce de la R1 qu’il « aimerait pouvoir dire oui [to new GPU upgrades]; pour le moment, nous n’en avons aucune idée. En effet, les clients pouvaient mettre à niveau une version inférieure de l’ordinateur portable vers un modèle haut de gamme, mais uniquement au sein de la même génération de composants. Cela a laissé les clients qui ont acheté le modèle haut de gamme sans chance lorsqu’une nouvelle génération de composants a été lancée.

Le marketing de Dell a promis une « évolutivité sans précédent » pour l’ordinateur portable. Capture d’écran : Dell.com

La poursuite allègue que Dell aurait dû savoir que les produits non annoncés d’Intel et de Nvidia ne fonctionneraient pas avec l’ordinateur portable. Il affirme que Dell travaille en étroite collaboration avec les deux sociétés et qu’il devrait connaître les spécifications de leurs produits avant qu’ils ne deviennent publics. « Pourtant, bien qu’il soit en possession de telles conceptions, et sachant parfaitement que la conception de l’Area 51M R1 ne pourrait pas accueillir les futurs chipsets NVIDIA et INTEL, Dell a lancé une campagne mondiale pour tromper le public sur le fait que l’Area 51M R1 était évolutif, ” ça dit.

La question est maintenant de savoir si cela signifie que les affirmations de Dell au sujet d’une « évolutivité sans précédent » (qui sont toujours en ligne sur son site Web) étaient trompeuses. « La publicité de Dell au public n’a imposé aucune restriction sur l’évolutivité de l’ordinateur portable », a déclaré l’avocat de Felter, David W. Kani, à Tom’s Hardware. “Ils n’ont également jamais révélé que ceux avec le CPU et/ou le GPU les plus performants que leur appareil ne serait pas évolutif.”

Dell a refusé de commenter Tom’s Hardware sur le procès et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Report Door. Dans le dossier, Felter demande des dommages-intérêts, des réparations et des honoraires d’avocat pour lui-même et les autres clients concernés.