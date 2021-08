Dell Alienware m15 R5 Ryzen Edition, ordinateurs portables de jeu m15 R6 lancés en Inde, le prix commence à Rs 1,35 lakh

Avec plusieurs premières, les nouveaux ordinateurs portables m15 R5 et R6 combinent plusieurs technologies de pointe et de nouveaux designs pour une expérience immersive. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de Dell Alienware)

Alienware a lancé en Inde son premier ordinateur portable de jeu Alienware alimenté par AMD en plus de 10 ans. L’Alienware m15 R5 Ryzen Edition est doté des processeurs mobiles AMD Ryzen R7-5800 H-Series et des GPU Nvidia GeForce RTX 30 Series. Il s’agit du premier ordinateur portable Alienware qui combine des processeurs AMD avec des graphiques Nvidia.

La société a également annoncé le lancement de l’ordinateur portable de jeu Alienware m15 R6, sa première plate-forme de jeu alimentée par un processeur Intel Core de 11e génération. Sous le capot, l’ordinateur portable est également doté des graphiques Nvidia GeForce RTX série 30. Avec une augmentation constante de la communauté des joueurs en Inde, Alienware 9 et par extension Dell) espère que les produits puiseront dans cette impulsion.

L’Alienware m15 R6 propose le processeur Core i7-11800H Tiger Lake-H. Les options graphiques vont du Nvidia RTX 3060 aux GPU pour ordinateur portable RTX 3080 qui offrent la fonction Dynamic Boost jusqu’à 10 W. Il est livré avec un clavier standard Alienware mSeries 4-Zone AlienFX RGB avec une course de touche de 1,7 mm qui inclut la technologie anti-ghosting. La caméra Alienware HD (résolution 1280 × 720) prend en charge les microphones à double matrice avec Windows Hello IR pour les expériences biométriques.

Avec plusieurs premières, les nouveaux ordinateurs portables m15 R5 et R6 combinent plusieurs technologies de pointe et de nouveaux designs pour une expérience immersive. L’écran d’ordinateur portable de 15 pouces d’Alienware est doté d’un panneau FHD 165 Hz ou QHD 240 Hz pour un jeu fluide. Les trois options d’affichage incluent la technologie matérielle à faible lumière bleue ComfortView Plus et la certification TUV pour des sessions plus longues et agréables pour les yeux.

Les deux ordinateurs portables sont équipés de la technologie Nvidia G-Sync et Advanced Optimus sur l’écran 240 Hz et comprennent un adaptateur secteur 240 W. Les ordinateurs portables offrent également une expérience immersive avec les ordinateurs portables First Legend 2.0 dotés d’un nouveau design – Dark Core – qui assombrit l’ombre intérieure pour minimiser les distractions.

Il s’agit des premiers ordinateurs portables 15 pouces d’Alienware dotés d’une mémoire DDR4 à 3 200 MHz avec la possibilité de mettre à niveau avec deux emplacements SO-DIMM. Les R5 et R6 sont tous deux dotés du sans fil Killer Wi-Fi 6 AX1650 et de plusieurs ports pour des expériences natives 4K/120 Hz avec des écrans externes et un port Ethernet 2,5 Gbit/s. Le R6 prend également en charge Thunderbolt 4 pour les configurations utilisant NVIDIA GeForce RTX 3060 ou supérieur.

Les deux modèles sont disponibles dans la variante de couleur « Dark Side of the Moon » avec un revêtement transparent à haute résistance et une formule de peinture soyeuse.

L’Alienware m15 R5 commencera à Rs 1 34 990, TPS comprise, tandis que l’Alienware m15 R6 se vendra à 1 59 990 Rs, TPS comprise, sur dell.com.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.