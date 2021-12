Dell Curry Flirty avec sa camarade de jeu Ana Cheri au match de Steph, selon le mannequin

Steph apparemment, ce n’était pas le seul Curry à tirer mardi soir – TMZ Sports est dit que le père de la superstar de la NBA était « respectueusement flirtiste » avec un ancien Playboy Playmate alors qu’il était assis à côté du terrain lors du match Warriors vs. Knicks.

Modèle Ana Chéri nous dit que son groupe d’amis s’est présenté ensemble au match historique au Madison Square Garden … et par coïncidence, ils ont fini par s’asseoir juste à côté de Dell au premier rang.

On nous dit que l’ex-NBAer n’aurait pas pu être plus gentil avec Ana, Toria Ranae et Kirzlyn Gabriella toute la nuit… mais accordait évidemment un peu plus d’attention à Miss Octobre 2015.

Ne vous y trompez pas : Dell n’a jamais franchi les lignes ni mis personne mal à l’aise, mais les amis d’Ana le confirment… le gars flirtait clairement.

Ana dit qu’elle a félicité Dell pour le succès de Steph et a bavardé avec lui pendant le match … mais après que le groupe se soit pris des photos après le match, ils se sont séparés.

Nous avons cassé l’histoire — Dell est récemment célibataire après sa femme, Sonya, a demandé le divorce de retour en juin. La rupture a été assez désordonnée, car les deux côtés s’accusent mutuellement de tricherie.

Les deux assis aux extrémités opposées du sol… mais on dirait que Dell s’est au moins amusé.

Naturellement, nous avons dû demander à Ana si Dell avait son numéro.

« Sans commentaire. »

Nous avons contacté les représentants de Dell pour obtenir leurs commentaires… jusqu’à présent, aucun mot en retour.