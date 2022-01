Dell dévoile le moniteur UltraSharp 4K USB-C de 32 pouces avec webcam Sony HDR 4K intégrée

Dell a annoncé un nouveau moniteur 4K Ultra Sharp spécialement conçu pour la vidéoconférence. Le nouvel écran de 32 pouces offre de nombreuses fonctionnalités telles que la connectivité à câble unique USB-C et un concentrateur d’E/S intégré, une charge de 90 W, une webcam 4K HDR Sony intégrée, deux microphones, la technologie de panneau noir IPS, etc.

Le moniteur comprend également des microphones à double matrice à annulation d’écho et des haut-parleurs de 14 W pour offrir ce que Dell appelle « la meilleure collaboration et expérience visuelle possible, vous donnant l’impression d’être là en personne ».

Spécifications du moniteur de vidéoconférence Dell UltraSharp 32 4K :

Écran 31,5 pouces Technologie IPS Black Format 16:9 Résolution 3840 x 2160 98 % DCI-PC, 100 % sRGB et HDR 400 Certifié Webcam 4K intégrée avec capteur HDR Sony STARVIS CMOS USB-C avec alimentation 90 W Hub USB-C avec DisplayPort 1.4, plusieurs USB-A jusqu’à 10 Gb/s, USB-C 15 W + 10 Gb/s), Ethernet RJ45, port audio et plus encore, luminosité typique de 400 nits Prise en charge de la connexion en guirlande Prise en charge de la source à partir de 2 ordinateurs simultanément

Dell dit qu’il prévoit de lancer le nouveau moniteur le 29 mars avec des détails sur les prix à venir dans les mois à venir. Gardez un œil sur le moment où cela tombe dans notre récapitulatif d’affichage ci-dessous avec le reste des meilleurs écrans déjà disponibles pour Mac :

