Dell donne à son meilleur ordinateur portable un look plus élégant avec le Dell XPS 13 Plus

Le Dell XPS 13 est souvent considéré comme le meilleur ordinateur portable Windows du marché, grâce à son design élégant, ses excellentes performances et sa construction extrêmement portable. Maintenant, cependant, Dell prend ce design déjà élégant et le rend encore plus élégant. Le Dell XPS 13 Plus représente la vision de Dell pour l’avenir de la conception d’ordinateurs portables, et il pourrait bien être l’ordinateur portable à battre en 2022.

Conception Dell XPS 13 Plus

La première chose que vous remarquerez à propos du XPS 13 Plus est le clavier complètement plat. Sur la base d’une courte durée de saisie sur l’ordinateur portable, les touches semblent relativement bien espacées et confortables, même si je ne les ai utilisées que pendant environ une minute.

Vous remarquerez peut-être aussi l’absence de pavé tactile. Il y a en fait un pavé tactile – c’est juste invisible. Il n’y a aucun marquage indiquant l’emplacement du pavé tactile, ce qui contribue certainement à donner à l’ordinateur portable un aspect plus élégant, mais peut avoir une incidence sur son utilisation. Dans mon utilisation limitée, il m’a semblé relativement naturel d’utiliser simplement le pavé tactile sans regarder.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a aussi un autre changement pour le XPS 13 Plus, notamment le fait qu’il a une sélection de ports assez limitée. Vous aurez un port USB 4 de chaque côté, et c’est tout. Cela inclut le fait qu’il n’y a pas de prise casque – vous devrez donc soit utiliser un dongle, soit utiliser des écouteurs sans fil.

L’ordinateur portable est disponible en deux couleurs différentes – Platine ou Graphite.

Spécifications du Dell XPS 13 Plus

L’ordinateur portable n’est pas seulement bien conçu, il est également assez puissant. Il comprend les puces Intel de 12e génération à 28 W, avec des options allant de l’Intel Core i5-1240P jusqu’à l’Intel Core i7-1280P. Cela est associé à des options entre 8 Go et 32 ​​Go de RAM et entre 256 Go et 2 To de stockage.

Sûr de dire, cet ordinateur portable devrait être capable de gérer la plupart des choses axées sur la productivité que vous pouvez lui lancer. Dell n’y a pas installé de carte graphique discrète, donc l’ordinateur portable n’est probablement pas pour les joueurs et ceux qui ont besoin de soulever des charges lourdes dans le département graphique. Mais pour la plupart des autres, c’est une option géniale.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’affichage est également haut de gamme. Le modèle de base offre un écran FHD de 13,4 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 et une luminosité de 500 nits. Cependant, il peut être mis à niveau jusqu’à un écran 4K+ de 13,4 pouces avec prise en charge tactile et une luminosité de 500 nits.

L’ordinateur portable prend également en charge Express Charge 2.0 de Dell, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir atteindre 80 % d’autonomie en moins d’une heure.

Prix ​​et disponibilité du Dell XPS 13 Plus

Alors, quand pourrez-vous mettre la main sur le Dell XPS 13 Plus ? Eh bien, vous devrez peut-être attendre un peu. Dell n’a pas encore proposé de date de sortie spécifique, mais il a déclaré que vous pourrez obtenir l’ordinateur portable à partir du printemps 2022. L’ordinateur portable sera disponible à partir de 1 199 $.