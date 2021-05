Dell et Alienware dévoilent des ordinateurs portables de jeu dotés de puces Intel de 11e génération plus rapides

Alienware et Dell lancent de nouveaux ordinateurs portables équipés de puces Intel de 11e génération Core de la série H, ainsi que de la dernière carte graphique de la série GeForce RTX 30 de Nvidia.Alienware a également lancé un nouvel ordinateur portable de la série X avec une technologie de refroidissement jamais vue auparavant.

Intel lance de nouvelles puces mobiles hautes performances et Dell tient clairement à saisir cette opportunité. Le fabricant de PC a introduit les gammes d’ordinateurs portables de jeu G15 (illustrés ci-dessus) et Alienware m15 R6 (au milieu) qui incluent des processeurs de la 11e génération Core H-series en leur cœur.

Nous attendons toujours les détails du système Alienware au moment où nous écrivons ceci, mais l’ordinateur portable de jeu Dell comprendra jusqu’à une puce i7 à six cœurs qui devrait bien gérer la plupart des jeux et les tâches intensives en calcul. Cela ne vous éloignera peut-être pas des machines concurrentes basées sur AMD Ryzen, mais ce n’est peut-être pas nécessaire. Nous nous attendrions à au moins autant de puissance de processeur dans l’Alienware m15 R6.

Les deux modèles d’ordinateurs portables de jeu disposent également de graphiques de la série Nvidia GeForce RTX 30, bien que Dell n’ait pas dit si cela incluait le 3050 ou le 3050 Ti de milieu de gamme. Vous pouvez vous attendre à des choix d’affichage 120 Hz et 165 Hz 1080p en option avec le G15.

Vous pouvez également vous attendre à des modifications de conception pour l’ordinateur portable de jeu Dell. Alors que la machine Alienware est similaire à l’extérieur au m15 R5, le G15 a un châssis plus «inspiré du jeu» avec une peinture de repose-poignets respectueuse de l’environnement et des cadres d’écran étroits. Vous aurez une option pour un clavier rétroéclairé RVB à quatre zones WASD, et un raccourci clavier Game Shift augmente les ventilateurs pour que le système fonctionne à plein régime.

Vous n’aurez pas à payer trop cher pour essayer l’un de ces portables alimentés par la 11e génération. Dell commencera à vendre l’ordinateur portable de jeu G15 le 3 juin à partir de 799 $. Le prix de l’Alienware m15 R6 n’est pas disponible au moment où nous écrivons ceci, mais le R3 basé sur 1oth Gen commence officiellement autour de 1549,99 $. Ne soyez pas surpris si l’entreprise propose des prix comparables.

Vous voudrez peut-être également attendre si vous recherchez un ordinateur portable de jeu sans frais de Dell. La société a annoncé son intention de présenter le premier système X Series d’Alienware, le X17 (en bas), lors d’un stream Twitch le 1er juin.

Les détails sont rares, mais le PC de 17 pouces atypiquement mince tournera autour d’un tout nouveau système de refroidissement avec un matériau thermique unique et exclusif en silicone au gallium qui devrait aider à garder les températures sous contrôle. Il s’agit également du premier ordinateur portable Alienware doté d’un système de refroidissement «Quad-Fan» qui déplace de grands volumes d’air tout en gardant l’ordinateur mince. Combinez cela avec les graphiques 11th Gen Core et RTX 30 et il peut s’agir d’un exemple rare d’un grand ordinateur portable de jeu qui reste raisonnablement facile à transporter.