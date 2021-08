Dell lance les ordinateurs portables Alienware x15, Alienware x17, XPS 15, XPS 17 et G15 en Inde

Dell propose une nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu en Inde, notamment les Alienware x15, Alienware x17, XPS 15, XPS 17 et G15. Les nouveaux Alienware x15 R1 et Alienware x17 R1 sont les derniers ajouts à la gamme Alienware, tandis que les XPS 15 et XPS 17 ont rejoint la gamme XPS existante avec le Dell G15 qui arrive dans la série G.

L’Alienware X-Series est doté de la toute dernière technologie de refroidissement Cryo-Tech ainsi que du design Legend 2.0. Le Dell G15 est livré avec les derniers processeurs Intel 11e génération et AMD Ryzen 5000. Et le Dell XPS 15 est livré avec des processeurs Intel Core i9H de 11e génération. En comparaison, le XPS 17 est livré avec des processeurs Intel Core i9K de 11e génération.

Prix ​​et disponibilité en Inde

La variante Dell G15 avec processeur AMD a un prix de Rs 82 990 tandis que la variante Intel a un prix de Rs 94 990. Le Dell XPS 15 a un prix de départ de Rs 2 23 990 et le Dell XPS 17 a un prix de départ de Rs 2 64 490. Le plus coûteux du lot est l’Alienware x15 qui a un prix de départ de Rs 2 40 990 en Inde et l’Alienware x17 qui a un prix de départ de Rs 2 90 990.

Les ordinateurs portables Dell G15 Intel et AMD seront disponibles en Inde à partir du 23 septembre. Les Alienware x15, Alienware x17, XPS 15 et XPS 17 seront disponibles à l’achat sur le site Web de Dell à partir du 3 septembre.

Alienware x15 : spécifications et fonctionnalités

(Crédit image: Alienware)

L’Alienware x15 est livré avec un écran FullHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Il propose des options allant jusqu’au processeur Intel Core i9-11900H, ainsi qu’un processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3080, jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage interne.

Il dispose d’une batterie de 87 Wh qui se recharge à l’aide d’un adaptateur secteur de 240 W. En termes de sécurité, l’ordinateur portable est livré avec des options qui incluent une caméra infrarouge Windows Hello pour la connexion biométrique. Les options de connectivité incluent les ports USB Type-C et USB-A, ainsi qu’un adaptateur USB Type-C vers Ethernet fourni.

L’Alienware x15 est doté de la technologie de refroidissement propriétaire Alienware Cryo-Tech de l’entreprise qui peut apparemment offrir jusqu’à 25 % d’amélioration de la résistance thermique à l’aide d’un matériau d’interface thermique appelé Element 31. Il dispose également d’une régulation de tension HyperEfficient pour étendre les performances pour les sessions de jeu prolongées.

Alienware x17 : spécifications et fonctionnalités

L’Alienware x17 est livré avec un écran FullHD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Il a des options allant jusqu’au processeur Intel Core i9-11980HK, avec jusqu’à Nvidia GeForce RTX 3080 GPU, jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage intégré.

Il présente les mêmes options de port de connectivité que l’Alienware x15, ainsi qu’un port Ethernet intégré et des ports USB supplémentaires en raison de l’encombrement plus important. Il dispose également d’une option pour le clavier mécanique Cherry-MX.

Il dispose d’une solution de refroidissement similaire à celle de l’Alienware x15, qui inclut l’utilisation de l’élément 31 pour la gestion thermique et la régulation de tension HyperEfficient pour une durée de performance prolongée.

Dell G15 : Spécifications et fonctionnalités

(Crédit image : Dell)

Le Dell G15 est livré avec un écran rétroéclairé LED FullHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 250 nits. Le Dell G15 est proposé dans des variantes allant jusqu’au processeur Intel Core i7-10800H de 11e génération ou jusqu’au processeur AMD Ryzen 7 5800H. Les options graphiques incluent Nvidia GeForce RTX 3060, Nvidia GeForce RTX 3050 ou Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Les variantes Intel et AMD disposent toutes deux de 128 Go de stockage SSD PCIe NVMeM.2 avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 (2 933 MHz). Il existe des options pour la batterie et elle peut être alimentée par une unité de batterie de 56 Wh ou de 86 Wh. Pour l’audio, les ordinateurs portables sont livrés avec deux haut-parleurs Nahimic 3D Audio.

Les ordinateurs portables disposent également d’une webcam 720p intégrée, d’un microphone numérique à double matrice et d’une prise en charge du Wi-Fi 6. Les options de connectivité incluent un port HDMI 2.1, un port USB 3.2, deux ports USB 2.0 Gen 1 Type-A (un avec PowerShare ) et un port audio composite 3.5. Les ordinateurs portables Dell G15 exécutent Windows 10 pour OS. Les options de couleur des ordinateurs portables incluent Dark Shadow Grey, Spectre Green avec des taches et Phantom Grey avec des taches.

Dell XPS 15 : Spécifications et fonctionnalités

(Crédit image : Dell)

Le Dell XPS 15 est plus un ordinateur portable de créateur et dispose d’un écran tactile 4K UHD+ de 15,6 pouces (3 840 x 2 400 pixels) avec certification DisplayHDR 400, 500 nits de luminosité maximale, 100 % Adobe RVB, 99 % DCI-P3 typique, un rapport de contraste de 1600:1 et un angle de vision large de 178 degrés.

À l’intérieur, il comprend jusqu’à un processeur Intel Core i9-11900H de 11e génération et jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Les options de stockage incluent jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4×4 et jusqu’à 32 Go de RAM. Il a une capacité audio robuste avec un système à quatre haut-parleurs qui comprend deux woofers de 2,5 W et deux tweeters de 1,5 W réglés par Waves MaxxAudio Pro et Waves Nx 3D audio.

Pour la connectivité, le Dell XPS 15 est livré avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un lecteur de carte SD pleine taille et un port audio composite 3,5 mm. La connectivité sans fil comprend Killer Wi-Fi 6 AX1650 et Bluetooth v5.1 et dispose d’une batterie de 86 Wh non remplaçable.

Dell XPS 17 : Spécifications et fonctionnalités

Dernier point mais non le moindre, le Dell XPS 17 dispose d’un écran 4K UHD+ de 17 pouces (3 840 x 2 400 pixels) doté de la certification DisplayHDR 400, de 500 nits de luminosité maximale, de 100 % Adobe RVB, de 99 % DCI-P3 et d’un Rapport de contraste de 1600:1.

À l’intérieur, il comprend jusqu’à un processeur Intel Core i9-11980HK de 11e génération et jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Il possède un système audio similaire à celui du Dell XPS 15. Pour la connectivité, il comprend quatre ports Thunderbolt 4 et un port audio 3,5 mm. Pour la connectivité sans fil, il est équipé du Killer Wi-Fi 6 AX1650 et du Bluetooth v5.1 et d’une batterie de 97 Wh.