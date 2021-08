Dell réduit les ordinateurs portables de jeu de la série RTX 3000 jusqu’à 1 755 $ AU

La majeure partie de l’Australie étant toujours bloquée, vous aurez peut-être l’impression qu’il est temps de mettre à niveau votre ordinateur portable. Que vous ayez besoin de quelque chose pour le travail, comme le phénoménal Dell XPS 13, ou que vous vouliez un ordinateur portable de jeu puissant pour vous divertir, nous pensons que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin dans la vente actuelle de Dell, qui réduit les appareils jusqu’à à 40%.

Il y a également des économies importantes sur les ordinateurs portables équipés de RTX 3000 – nous parlons de remises allant jusqu’à 1 755 AU $ sur les appareils équipés d’un RTX 3080, ce qui est franchement insensé. Il y a également eu une baisse de prix sur les moniteurs (pour le travail et les loisirs) ainsi que sur les casques de jeu Alienware, donc il y en a pour tous les goûts ici. Voir nos faits saillants ci-dessous.

Dell Vostro 5510 | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD | 2 679 AU$ 1 607 AUD (économisez 1 072 $ AU)

La gamme Vostro est la famille d’ordinateurs portables Dell destinés aux entreprises, avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires qui le rendent parfaitement adapté. Cela comprend un obturateur de confidentialité mécanique pour la webcam et une puce de sécurité de qualité commerciale qui stocke les mots de passe et les clés de cryptage. L’ordinateur portable est également équipé d’un processeur Intel i7 de 11e génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go pour d’excellentes performances. Maintenant réduit par un énorme AU$ 1 072 chez Dell, soit 40 % de réduction.Voir l’offre

Dell Inspiron 15 (5510) | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD | 2 149 AU$ 1 289 $ AU (économisez AU$860)

Il ne s’agit peut-être pas de la gamme XPS d’élite de Dell, mais cet Inspiron contient une bonne quantité de puissance. Sous le capot, vous trouverez une puce Intel i7 de 11e génération, associée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à semi-conducteurs. Il dispose également d’un Iris Xe intégré pour donner un coup de fouet aux performances graphiques. Vous pouvez vous attendre à un multitâche fluide de cet ordinateur portable, digne de sa construction élégante. Maintenant, 40 % de réduction chez Dell, vous permettant d’économiser 860 AUD.Voir l’offre

Dell G15 (5511) | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD / RTX 3050 Ti | 2 199 AU $ 1 869 $ AU (économisez 330 $ AU)

Il s’agit de la dernière version de l’ordinateur portable de jeu Dell G15, et il est équipé d’un processeur Intel i7 de 11e génération et d’un processeur graphique Nvidia RTX 3050 Ti. Nous n’avons pas encore passé de temps avec cet ordinateur portable, mais les avis des utilisateurs en ligne sont pour la plupart positifs, ce qui est certainement de bon augure. Pour tout ce grognement, vous paierez un prix réduit de 1 869 AU $, ce qui vous fera économiser 330 $ AU bien rangés de Dell.Voir l’offre

Dell XPS 13 (9305) | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD | 2 099 AU$ 1 784 AUD (économisez 315 AU$)

Cette édition du Dell XPS 13 est sortie en 2020, ce qui signifie qu’elle est équipée d’un processeur Intel i7 de 11e génération et d’une carte graphique Iris Xe intégrée. Le design est magnifique, avec des cadres ultra-minces sur trois côtés pour tirer le meilleur parti de son écran FHD de 13 pouces. Les haut-parleurs laissent un peu à désirer, mais c’est vraiment notre seul problème avec cet ordinateur portable par ailleurs brillant. Maintenant 15% de réduction chez Dell, vous permettant d’économiser 315 AU$.Voir l’offre

Dell Inspiron 15 2-en-1 | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD | 2 949 AU$ 1 622 AU$ (économisez 1 327 AU$)

Si vous recherchez un 2-en-1 abordable, Dell a réduit de 45% le prix de cet Inspiron, et compte tenu du coût, il a toujours d’excellentes spécifications. Cela comprend un processeur Intel i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Le facteur de forme 2 en 1 ajoute de la polyvalence, et il est également compatible avec le stylet Dell, bien que vous deviez l’acheter séparément. Économisez 1 327 AUD en achetant chez Dell.Voir l’offre

Dell Inspiron 15 Plus | i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD / RTX 3050 | 2 999 AU $ 1 949 $ AU (économisez 1 050 AU$)

Cet ordinateur portable est équipé du genre de spécifications que nous n’avions jamais vues sur un Dell Inspiron auparavant, à savoir une carte graphique de la série RTX 3000. Vous obtiendrez d’excellentes performances de son processeur i7 de 11e génération et de son processeur graphique RTX 3050, vous permettant ainsi d’effectuer des tâches intensives telles que les jeux et le montage vidéo. Nous n’avons pas passé de temps avec cet ordinateur portable, nous ne pouvons donc pas dire à quel point son système thermique est efficace. Néanmoins, il bénéficie désormais d’une remise de 35 % sur Dell, ce qui vous permet d’économiser 1 050 $ AU.Voir l’offre

Alienware m17 R4 | i7 / 32 Go de RAM / 1 To de SSD / RTX 3080 | 5 849 AU$ 4 094 AU$ (économisez 1 755 AU$)

Grand, puissant et beau – c’est l’Alienware m17 R4. Cette plate-forme est équipée d’une puce Intel i7 de 10e génération, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To pour une bibliothèque de jeux en pleine croissance. Avec un RTX 3080 à la barre, il est facilement capable d’alimenter les derniers titres AAA sans compromis. Il est maintenant en liquidation dans la boutique en ligne de Dell, vous pouvez donc économiser 30 % sur la bête.Voir l’offre

Moniteur de jeu incurvé Dell de 34 pouces (S3422DWG) | 899 AU $ 629,30 $ AU (économisez 269,70 $ AU)

Si vous avez besoin d’un nouveau moniteur de jeu, cette vaste option de 34 pouces de Dell pourrait faire l’affaire, et elle est maintenant à 30 % de réduction. Il s’agit d’un moniteur incurvé 1800R avec une résolution native de 1440p, et c’est un panneau VA, vous obtiendrez donc le meilleur contraste par rapport aux autres types de panneaux, mais avec un léger impact sur les angles de vision. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz vous offre une grande clarté, et il prend également en charge AMD FreeSync Premium Pro. Maintenant 269,70 $ AU de réduction chez Dell.Voir l’offre

Casque de jeu Alienware (AW510H) | 214 AU $ 96,35 $ AU (économisez 117,65 $ AU)

Si vous recherchez un casque de jeu, cette option d’Alienware ne coûte que 96,35 AU $ sur Dell. Il dispose d’un son surround 7.1 pour un son immersif, vous permettant ainsi de vous plonger directement dans l’action. Gardez à l’esprit que ceux-ci sont câblés et sont également livrés avec un micro rétractable. Dell les a réduits de plus de la moitié du prix, vous faisant économiser 117 AU$.Voir l’offre