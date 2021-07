Dell s’impose comme la marque la plus convoitée en Inde : TRA Research

Mi de Xiaomi est devenue la deuxième marque la plus désirée en Inde, gagnant dix rangs dans le rapport 2020

Dell, basé à Austin, est devenu la marque la plus désirée en Inde, selon la septième édition du rapport TRA sur les marques les plus désirées en 2021. Il a grimpé de cinq rangs par rapport à la sixième position de l’année précédente, battant le quadruple leader Samsung Mobile Phones.

Le rapport annuel répertorie les 1000 marques les plus recherchées en Inde, arrivées grâce à une recherche menée auprès de 2000 influenceurs consommateurs de 16 villes indiennes.

Mi de Xiaomi est devenue la deuxième marque la plus désirée en Inde, gagnant dix rangs par rapport au rapport 2020. Les consommateurs à domicile ont montré une forte préférence pour les téléviseurs et ont classé les téléviseurs LG au troisième rang, suivis de près par les téléviseurs Samsung au quatrième rang. Apple iPhone a perdu trois positions pour se classer au cinquième rang des marques les plus désirées en Inde.

Dell dans la catégorie des ordinateurs portables a fait des progrès significatifs en décrochant la pole position en tant que marque la plus désirée en Inde, a déclaré N Chandramouli, PDG de TRA Research. « Sur les 1000 marques répertoriées dans le rapport, le top 50 répertorie 18 marques indiennes, neuf marques américaines, huit marques sud-coréennes et sept marques chinoises. Il y a 29 catégories parmi les 50 premières montrant un choix de consommateurs diversifié, cependant, les téléphones portables sont la catégorie la plus recherchée avec neuf entrants, suivis des ordinateurs portables et des téléviseurs, avec quatre marques chacun », a noté Chandramouli.

Oppo a gagné 27 rangs par rapport à l’année précédente pour occuper la sixième position, suivi des réfrigérateurs LG à la septième place avec un gain de 22 rangs par rapport au rapport 2020. Les téléphones mobiles Samsung ont chuté de sept rangs par rapport à 2020 pour occuper le huitième rang dans le rapport actuel. Sony Entertainment Television, le Hindi GEC, est tombé de cinq rangs à la neuvième place cette année malgré une consommation croissante de contenu télévisé et Vivo a gagné 13 rangs en prenant la dixième place dans le rapport actuel.

« La septième édition des marques les plus convoitées de TRA restera pour le moins tumultueuse. Parmi les 1000 premières, les super-catégories qui ont ajouté un nombre important de marques sont la papeterie en hausse de 83 %, les soins de santé en hausse de 42 %, la fabrication en hausse de 40 % et les gadgets en hausse de 21 %. Les super-catégories dont le nombre de marques a diminué sont les vêtements en baisse de 38 %, la vente au détail en baisse de 33 % et BFSI en baisse de 21 %. Il n’est pas difficile de deviner pourquoi les stylos et les crayons sont devenus plus souhaitables que les banques pendant la pandémie », a ajouté Chandramouli.

Parmi les autres leaders de catégorie importants dans ce rapport de la TRA, citons ICICI Bank qui a dirigé huit autres marques pour diriger les banques privées, LG en tête de deux autres catégories de machines à laver et de réfrigérateurs, BMW battant ses deux rivaux allemands pour diriger les quatre roues (de luxe), l’équipe IPL CSK bat MI comme le plus convoité, Godrej Interio grimpant de 148 rangs pour dominer la vente de meubles, Livpure galopant 432 rangs pour prendre la première place parmi les purificateurs d’eau, CEAT le hissant de 142 rangs pour mener les pneus.

